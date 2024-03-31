Ситуация оказалась сложнее, – Алена Шоптенко перенесла операцию и показала фото из больницы

Недавно танцовщица Алена Шоптенко получила серьезную травму ноги. Теперь ей сделали операцию, а впереди у звезды - реабилитация.

Вчера, 30 марта, Алена Шоптенко рассказала в инстаграм-сториз о своем состоянии здоровья. Звезда "Танцев со звездами" показалась в больнице, ведь в этот день ее ожидало хирургическое вмешательство.

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Алена Шоптенко перенесла операцию

Алене Шоптенко сделали операцию на ноге. Она известила об этом снимком, который сделала в австрийском медучреждении.

День сегодня начинается не с кофе. Операция и после наконец реабилитация,

– рассказала танцовщица.



Алена Шоптенко / Фото из инстаграм-сториз

Уже потом Алена Шоптенко поблагодарила подписчиков за поддержку и пожелания. Она рассказала, что операция прошла успешно, хоть не обошлось без сложностей. Впереди хореографа ожидает реабилитация.

"Друзья, я вам так благодарна за пожелания и заботу! Все прошло хорошо, хотя ситуация оказалась немного сложнее, чем ожидалось. Ваши слова поддержки очень помогают и я невероятно это ценю!" – рассказала Шоптенко.



Алена Шоптенко / Фото из инстаграм-сториз



Алена Шоптенко / Фото из инстаграм-сториз

Что произошло с танцовщицей