Ситуация оказалась сложнее, – Алена Шоптенко перенесла операцию и показала фото из больницы
Источник:Алена Шоптенко
Недавно танцовщица Алена Шоптенко получила серьезную травму ноги. Теперь ей сделали операцию, а впереди у звезды - реабилитация.
Вчера, 30 марта, Алена Шоптенко рассказала в инстаграм-сториз о своем состоянии здоровья. Звезда "Танцев со звездами" показалась в больнице, ведь в этот день ее ожидало хирургическое вмешательство.
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Алена Шоптенко перенесла операцию
Алене Шоптенко сделали операцию на ноге. Она известила об этом снимком, который сделала в австрийском медучреждении.
День сегодня начинается не с кофе. Операция и после наконец реабилитация,
– рассказала танцовщица.
Алена Шоптенко / Фото из инстаграм-сториз
Уже потом Алена Шоптенко поблагодарила подписчиков за поддержку и пожелания. Она рассказала, что операция прошла успешно, хоть не обошлось без сложностей. Впереди хореографа ожидает реабилитация.
"Друзья, я вам так благодарна за пожелания и заботу! Все прошло хорошо, хотя ситуация оказалась немного сложнее, чем ожидалось. Ваши слова поддержки очень помогают и я невероятно это ценю!" – рассказала Шоптенко.
Алена Шоптенко / Фото из инстаграм-сториз
Алена Шоптенко / Фото из инстаграм-сториз
Что произошло с танцовщицей
- Алена Шоптенко несколько дней назад сообщила о сложной травме ноги: у нее порвались две связки коленного сустава из четырех. По словам хореографа, ей давно стоило сбавить темп работы. На этот раз организм дал ей прямой сигнал.
- Шоптенко призналась, что раньше таких травм у нее не было. Однако она будет работать над тем, чтобы качественно восстановиться.