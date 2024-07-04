Дочь Николая Мозгового поделилась его архивным фото, которого раньше не было в сети

Продюсер Алена Мозговая время от времени публикует свои архивные фотографии. В то же время на этот раз она решила показать, как выглядел ее папа, Николай Мозговой, в молодости.

Этой фотографии ранее не видели поклонники композитора. Мозговая решила опубликовать раритетный черно - белый кадр.

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На фото молодой Николай Мозговой позировал в рубашке и штанах. К сожалению, его дочь не рассекретила, когда именно была сделана эта фотография, однако можно предположить, что здесь изображен исполнитель на пике своей популярности.

Кто такой Николай Мозговой Он начал свою карьеру как автор песен и художественный руководитель нескольких музыкальных коллективов. С 1971 до 1994 года был ведущим солистом "Укрконцерта". В то же время настоящее признание пришло к Мозговому в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Родной край", которая мгновенно стала хитом.

Среди самых известных произведений композитора: "Ты вспомни", "Воспоминание", "Горянка", "Впервые", "Материнская любовь" и другие. Однако жизнь заслуженного артиста Украины трагически оборвалась на 63-м году: 30 июля в 6 утра остановилось сердце певца.

Отметим, ранее Елена Мозговая поделилась своим архивным снимком. Она показала, как выглядела 35 лет назад.