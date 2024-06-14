Alekseev, который встречается с россиянкой, заметили с известной блогершей: фото звезд
Украинский артист Alekseev (Никита Алексеев) встречается с певицей-россиянкой Ульяной Синецкой. Однако, в течение последних месяцев исполнителя замечают в компании известной блогерши Даши Кубик, что наталкивает пользователей на мысли о разрыве пары.
В то же время знаменитости никак не комментируют слухи фанатов. Более того, звезды только подогревают интерес к своим персонам.
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Никиту увидели вместе с Дашей в одном из киевских торговых центров. Они держали друг друга за руку и прогуливались. К тому же юзеры удостоверились, что это именно звезды, поскольку на кадрах видно часть лица певца и блогера.
Никита Алексеев и Даша Кубик / Скриншот с видео
Алексеева и Кубик заскочили в торговом центре / Скриншот из видео
Интересно, что весной их уже видели вместе во время прогулки по Одессе. Также знаменитости участвовали в проекте "Мультитрек".
Что известно о личной жизни Alekseev
- В 2019 году Никита и Ульяна впервые появились вместе на публике на красной дорожке российской премии "Муз-ТВ". Тогда они подтвердили слухи о своем романе.
- В марте 2021 года артист признавался, что уже хочет иметь детей от Ульяны, ведь мечтает о семье. Он замечал, что бывает сложным человеком, однако работает над собой и хочет исправиться.
- Пара с 2018 года живет вместе в Киеве. Ульяна продолжала выступать в группе "ВИА Гра" в России, параллельно встречаясь с певцом в Украине.
- Стоит отметить, что война застала девушку в Европе. К исполнителю она приехала только в начале мая 2022 года, а ее российское гражданство доставило Никите хлопот. Ему пришлось ставить Ульяну на учет в Службу безопасности Украины.
- Алексеев хотел избежать проблем в будущем, поэтому выразил желание изменить гражданство любимой.