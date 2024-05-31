Солистка группы KAZKA объяснила, почему отменила свадьбу со своим возлюбленным
Источник:"Люкс ФМ"
Александра Зарицкая, солистка группы Kazka, призналась, что отменила свадьбу со своим женихом Павлом Тараненко. Исполнительница объяснила причину такого решения.
По словам Александры, пара давно хотела отпраздновать свадьбу. Впрочем, события в Харькове внесли свои коррективы в планы влюбленных.
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Зарицкая поделилась, что хочет отпраздновать свадьбу уже после войны. К тому же артистка не может думать о своем лучшем дне, когда россияне ежедневно осуществляют обстрелы ее родного Харькова.
В то же время певица желает, чтобы праздник прошел спокойно, и она получила от него максимум наслаждения, а не переживаний за свою страну.
А сейчас у меня нет почти ни одного дня, когда я не плачу. Я не смогу праздновать свой лучший день в мире, понимая, что в моем родном Харькове бомбят каждый день. Не могу, мне не позволяет совесть,
– поделилась Александра.
Также исполнительница призналась, что с женихом начала разговаривать о будущем отцовстве. Впрочем, у пары расходятся мнения относительно методов воспитания детей.
Мы уже готовы. Ждите анонсов. Когда произойдет – тогда и произойдет,
– заверила Зарицкая.
Александра Зарицкая о свадьбе: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Зарицкой
- Александра познакомилась с Павлом в 2018 году, впрочем встречаться они начали только через четыре года. В сентябре 2022-го артистка впервые показала бойфренда.
- В мае 2023 мужчина сделал предложение Александре. По словам Павла, кольцо держал очень долго, поскольку ждал удачного момента. С того времени пара начала жить вместе.
- До этого Александра выражала желание стать невестой. Девушка делилась планами относительно празднования.
- В ноябре 2023 года певица призналась, что с Павлом планирует сыграть свадьбу в июне 2024-го, впрочем все изменилось.