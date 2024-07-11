Волошина обвинили в краже денег, которые люди донатили на "Охматдет": реакция блогера

8 июля российские военные массированно обстреляли Украину. Одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет". В ответ на эту трагедию блогер Александр Волошин инициировал сбор средств в поддержку пострадавшего медицинского учреждения. При активном участии подписчиков ему удалось собрать сумму в 5 миллионов гривен. В то же время теперь блогера обвиняют в краже.

В сети распространяется информация о том, что инфлюенсер присвоил собранные средства себе. Волошин немедленно отреагировал на такие слухи.

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Дело в том, что вместо передачи всей суммы "Охматдету", Александр решил оказывать точечно помощь пострадавшим. Это решение вызвало волну критики в социальных сетях, а популярный телеграм-канал, за которым следит более 400 тысяч пользователей, заявил, что блогер украл собранные средства. Авторы материала предположили, что все из-за, того, что у Волошина проблемы с деньгами. В то же время никаких доказательств они не предоставили. Только заметили, что после этого Александр сделал свой профиль в инстаграме частным. Блогер уже отреагировал на эти заявления. Он записал инстаграм-сторис.

Средства со сбора идут людям. Мы отбираем этих людей и отбираем по максимуму от себя, как можем. Так, чтобы это действительно направлено было на то, чтобы помочь. Я х*й его знает, чего вы думаете, что я эти средства могу себе взять. Я зарабатываю деньги и зарабатывал всю жизнь сам. На*рена мне брать чужие деньги, как вы этого не понимаете. Почему я всегда плохой,

– возмутился блогер.

"Они даже пруфы никакие не предоставляют. Единственный их пруф – я потерял средства, значит я сейчас те деньги, которые собрал, обязательно, спи*жу себе. Нет никаких доказательств вообще, а люди в это верят. Находятся люди и есть много людей, которые в это верят", – добавил Волошин.

Инфлюенсер заверил, что вскоре распространит все отчеты, где будет видно, кому и чем он помог.

Как Александр Волошин отреагировал на обвинения в краже средств / Скриншоты из инстаграма

Недавно Александра Волошина обвинили в распространении языка вражды, поэтому он решил воздержаться от обсуждения финансовой помощи защитникам Украины. В своем заявлении блогер заявил, что "не готов брать такую ответственность".