Она со своим возлюбленным, продюсером Эндрю Формой, с которым два года назад обручилась, ждут первенца. Пара скрывала эту информацию около полугода.

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Александра Даддарио раскрыла свою беременность во время новой фотосессии и интервью.

Я хочу иметь возможность не прятаться и чтобы кто-то мог напечатать фотографию, где я кушаю бублик,

– подчеркнула знаменитость.

Она отметила, что даже несмотря на беременность продолжала работать на съемочной площадке, хоть иногда это было сложно из-за тошноты.

Ранее СМИ сообщали, что первенца также ждет звезда "Барби". Дело в том, что Марго Робби сфотографировали папарацци во время ее отдыха в Италии. На фото можно увидеть заметно округлый живот знаменитости, что и породило слухи в медиа. В то же время пока ни Марго, ни ее муж Том не комментировали эту информацию.