Немного похож на зэка, – бывший Анны Тринчер Волошин кардинально сменил имидж
Источник:Александр Волошин
Украинский блогер и экс-супруг Анны Тринчер, Александр Волошин, сменил прическу. Он решил побриться налысо и уже показал, как выглядит.
Интересно, что инфлюенсер принял решение обновить внешний вид не просто так. Он сделал это с благотворительной целью.
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Почему Александр Волошин решил подстричься налысо
Дело в том, что блогер со своим кумом и коллегой Лесиком открыли сбор на 2 миллиона гривен на пикапы для ВСУ. Для того, чтобы привлечь к нему внимание инфлюенсеры приняли решение побриться налысо.
На этот раз тачки нужны нам. Скажу я это вам и новый сбор откроем. След оставим свой. Задонатить будет к лучшему. Знаем, потому что опять заново насобираем. Важен твой донат,
– поют в песне Александр и Лесик.
Подписчики отметили, что блогеру подходит новая прическа.
Я немного похож на зэка, мне кажется,
– сказал сам блогер.
Александр Волошин побрился налысо / Скриншот из инстаграvм-сторис
В то же время следует добавить, что, вероятно, инфлюенсер сменил прическу раньше, потому что в его новых инстаграvм-сторис видно, что волосы уже успели отрасти.
Александр Волошин с новой прической / Скриншот из инстаграvм-сторис
Кто еще из украинских звезд менял прически
- Певица Злата Огневич решила подстричь каре из-за внутренних изменений.
- Телеведущая Леся Никитюк выбрала трендовый цвет волос, перекрасившись из блондинки в брюнетку, сохранив при этом передние пряди волос светлыми.
- Первая леди Украины тоже недавно несколько сменила имидж. Елена Зеленская решила укоротить волосы и, вероятно, покрасила их в более теплый цвет.