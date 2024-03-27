Немного похож на зэка, – бывший Анны Тринчер Волошин кардинально сменил имидж

Украинский блогер и экс-супруг Анны Тринчер, Александр Волошин, сменил прическу. Он решил побриться налысо и уже показал, как выглядит.

Интересно, что инфлюенсер принял решение обновить внешний вид не просто так. Он сделал это с благотворительной целью.

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Почему Александр Волошин решил подстричься налысо

Дело в том, что блогер со своим кумом и коллегой Лесиком открыли сбор на 2 миллиона гривен на пикапы для ВСУ. Для того, чтобы привлечь к нему внимание инфлюенсеры приняли решение побриться налысо.

На этот раз тачки нужны нам. Скажу я это вам и новый сбор откроем. След оставим свой. Задонатить будет к лучшему. Знаем, потому что опять заново насобираем. Важен твой донат,

– поют в песне Александр и Лесик.

Приобщиться к сбору можно по ссылке

Подписчики отметили, что блогеру подходит новая прическа.

Я немного похож на зэка, мне кажется,

– сказал сам блогер.



Александр Волошин побрился налысо / Скриншот из инстаграvм-сторис

В то же время следует добавить, что, вероятно, инфлюенсер сменил прическу раньше, потому что в его новых инстаграvм-сторис видно, что волосы уже успели отрасти.



Александр Волошин с новой прической / Скриншот из инстаграvм-сторис

Кто еще из украинских звезд менял прически