"Лицемерная и популистская", - за что Волошин раскритиковал Машу Ефросинину

Украинский блогер Александр Волошин раскритиковал телеведущую Машу Ефросинину за ее недавнее интервью с певицей Кристиной Соловий. Уже не впервые он публично критикует журналистку, а на этот раз признался, как на самом деле к ней относится.

Что сказал блогер

Волошин заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия. Мол, она "лицемерная" и "часто паразитирует на популизме".

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Я смотрел ее интервью с Соловий, и это еще раз подтвердило, что она очень лицемерная и популистская. И, кто говорит популистские мысли, во многих случаях считают иначе,

- заявил блогер.

На вопрос, пошел бы Александр Волошин на интервью к Маше, он ответил утвердительно. Однако, только при условии, что его реплики не будут вырезать из финальной версии разговора. Впрочем, блогер уверен, что на интервью у Ефросининой наговорил бы больше критических слов, чем это сделала Соловий.

Конфликт Волошина и Ефросининой

Александр не впервые называет журналистку "лицемеркой". В декабре 2023 года Ефросинина взяла интервью у его бывшей жены - певицы Анны Тринчер и спросила, насколько уместно в сегодняшних реалиях щеголять дорогими подарками. Речь шла об автомобиле Porshe, который певице подарил муж.

Блогер вступился за жену и взамен раскритиковал ведущую, которая пришла на интервью в колье и браслетах Cartier. Высказывания Волошина быстро разошлись по соцсетям, а на защиту Анны Тринчер стали ее поклонники.

Незадолго после того Ефросинина отреагировала на замечания в сети.

Очень профессиональный ход против меня бывшего моей героини, чтобы отвести внимание от главного слова в моем вопросе - "напоказ". Его он, кстати, в своих тиктоках вырезал,

- сказала телеведущая.

К слову, полгода назад Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о разводе. А недавно блогер и певица публично ответили на вопрос о том, рассматривают ли они возможность примирения.