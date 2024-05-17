Усик появился на пресс-конференции под песню Пивоварова "Барабан": видео эффектного выхода

Боксер Александр Усик 16 мая появился на пресс-конференции за считанные дни до боя с британцем Тайсоном Фьюри. Украинский спортсмен устроил эффектный выход под трек отечественных исполнителей.

Весь мир ожидает бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Вчера, 16 мая, боксеры имели возможность в последний раз пообщаться с журналистами.

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Усик появился на публике под трек Пивоварова

Александр Усик эффектно появился на пресс-конференции. Он вышел к журналистам под хит Артема Пивоварова и таинственной Klavdia Petrivna. Песня создана на основе стихотворения Гео Шкурупия, поэта "Расстрелянного возрождения". Это часть проекта певца "Твои стихи, мои ноты".

Примечательно, что боксер надел белый костюм с черными вышитыми элементами от украинского бренда Damirli. Этот наряд разрабатывали именно для него

Выход Александра Усика: видео

"Рад быть здесь. Благодарен господину Турки, благодаря которому этот бой состоится. Сделаем историю", – сказал чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Уже ночью 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок должен был состояться еще 17 февраля, но за две недели до боя Фьюри получил рассечение на лице, ему наложили швы.

Победитель битвы получит четыре основных титула королевского дивизиона – WBA, WBC, WBO и IBF.

Оба боксера имеют статусы непобедимых. Александр Усик выиграл каждый 21 бой на профессиональном уровне. Тайсон Фьюри имеет 34 победы из 35 и одну ничью.