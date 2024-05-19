Жена Александра Усика трогательно поздравила мужа с победой: нежное фото поцелуя
Источник:Екатерина Усик
Екатерина Усик, жена боксера Александра Усика, поздравила мужа с победой над Тайсоном Фьюри. Она опубликовала кадр, на котором целует своего любимого и выразила благодарность за его поддержку.
Ночью 19 мая состоялся бой Усика и Фьюри. По его результатам, победу одержал украинец, получив титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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Какую фотографию показала Екатерина Усик
19 мая жена украинского боксера опубликовала кадр, на котором целует своего мужа после объявления результатов поединка. Екатерина отметила, что весь мир увидел, что украинцы это сильные люди. В то же время она поблагодарила всех за поддержку Александра во время боя с Тайсоном.
Спасибо всем за поддержку, за веру в нас. Это очень важно! Каждый день доказывать, что украинцы – это сильные и свободные люди. Вместе мы сила. Весь мир это видит. Слава украинскому народу. Слава всем, кто защищает,
– поделилась жена Усика.
Что известно о поединке Усика с Фьюри
- До 9-го раунда преимущество получал Тайсон, поскольку судьи отдавали ему чуть больше баллов чем Александру.
- Впрочем, именно во время этого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун. Судья начал отсчитывать британцу, которого спасли только канаты и гонг.
- В следующем раунде Александр начал атаку, чтобы добить Тайсона, который продолжал стоять на ногах. Впоследствии украинец ударил в голову британцу, который потерял координацию.
- В последнем чемпионском раунде боксерам уже нечего было терять. Усик сразу пошел в наступление, но и Тайсон отвечал боковым в голову украинца.
- С гонгом Фьюри поцеловал Усика в голову Усика. Боксеры прошли весь 12-раундовый путь. Тогда все дело было за судьями и их записками.
- По итогам поединка 2 из 3 судей отдали победу украинцу. Результаты поединка – 115:112, 113:114,114:113.
- Впрочем, после поражения Фьюри выразил недовольство оценками судей. Боксер был уверен, что Усик одержал победу, потому что в Украине продолжается война.