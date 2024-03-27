После тяжелого ранения на войне: ветеран Александр Терен назвал размер своей пенсии
Источник:Слава Демин
Украинский военный Александр Терен потерял обе ноги во время боевых действий. На днях он впервые рассказал, какую пенсию получает по инвалидности, связанной с войной.
Также он поделился, что влияет на ее размер. И к тому же рассекретил, имеет ли дополнительные выплаты от государства.
Не пропустите Где сейчас и чем занимается Владимир Жогло, который был с Притулой в "Варьяты-шоу"
Какую пенсию получает Александр Терен
Выяснилось, что сумма зависит от прожиточного минимума, выслуг лет, должности, официальной зарплаты и других аспектов.
Это очень большой ряд причин, которые влияют, собственно, на конечный результат пенсии, которую человек получает вследствие получения инвалидности. Я сейчас принадлежу к первой группе,
– поделился военный.
В то же время Александр отметил, что получает чуть больше, чем 15 тысяч гривен, учитывая его штатную должность.
Например, ты занимаешь какую-то руководящую должность. Соответственно, на тебя же больше закладывается заработной платы, и, соответственно, оно потом все конвертируется в пенсию,
– объяснил Терен.
Впрочем, других выплат от государства воин пока не получает.
Интервью с Александром Тереном: смотрите видео онлайн
Кто такой Александр Терен и что о нем известно
- Это украинский доброволец, который вступил в армию с началом полномасштабного вторжения, присоединившись к батальону "Карпатская Сечь", где выполнял роль минометчика.
- Во время ожесточенных боев в Харьковской области он получил серьезные ранения, в результате которых потерял ноги.
- После этого защитник прошел реабилитацию в США, где ему установили протезы. Александр уже научился на них ходить, бегать и даже управлять автомобилем.
- Интересно, что Терен в прошлом году участвовал в "Играх Непокоренных", где стал бронзовым призером по плаванию.
- Кроме того, воин написал книгу "История упрямого мужчины", а сейчас активно развивает инклюзивное тревелшоу "Отвал ног, или All инклюзив".