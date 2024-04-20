Это же прям классно, - ветеран Александр Терен неожиданно заговорил об участии в шоу "Холостяк"

Украинский военный Александр Терен, известный по созданию проекта "Отвал ног", недавно поделился желанием принять участие в проекте "Холостяк". К тому же он объяснил свои мотивы и отношение к этому шоу.

По словам Александра, он не против пойти на проект. Более того, военный рассказал о миссии, которую хочет нести, при условии его участия в шоу.

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Почему Терен хочет принять участие в шоу "Холостяк"

Защитник признался, что желание стать новым "холостяком" связано не с развлекательной составляющей, а наоборот – с социальной. По его мнению, так, он сможет сформировать положительный образ ветерана войны у украинцев. К тому же Александр уверен, что ему это удалось бы воплотить, при условии участия в шоу.

Я бы не отказался от участия в этом проекте. Но в большинстве именно по социальной составляющей. Ну, прикиньте, парень без ног, ветеран – холостяк. И за него "бьются" 10 или 15 женщин. Это же прям классно! Я просто пропагандирую и пытаюсь сформировать положительный образ ветерана в обществе. Поэтому такой масштабный проект однозначно очень положительно повлиял бы на эту миссию,

– признался защитник.

В то же время руководство проекта "Холостяк" никак не прокомментировало заявление военного. Однако, вполне вероятно, что к желанию Александра таки прислушиваются.

Интервью Александра Терена: смотрите видео онлайн

Что известно об Александре Терене