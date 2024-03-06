Алан Бадоев высказался о Повалий, Лорак и других предателях и признался, где видит их будущее

Режиссер Алан Бадоев поделился своим мнением о Таисии Повалий, Ани Лорак и других украинских звездах, которые предали Украину и продолжают жить и работать в России. Он предположил, нужны ли они Украине.

Ответ клипмейкера оказался довольно очевидным. Он убежден, что артисты-предатели интересуют только Россию и Z-патриотов. В то же время Алан считает, что они могли бы стать свободными.

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Что Бадоев думает об артистах-предателях

Он убежден, что ни Повалий, ни Ани Лорак, ни другие российские звезды, больше нигде не нужны, кроме страны-террориста.

На самом деле они не верят в себя. Если бы кто-то из них поверил, что "я интересен где-то, кроме этого засранства русского", тогда они были бы свободнее. А они верят вождю. Но кому они нужны? Пусть им это будет самым неприятным сказанным моим словом. Никому они не нужны,

– подчеркнул режиссер.

Интервью с Аланом Бадоевым: смотрите видео онлайн

Алан Бадоев ранее и сам активно работал в России

Режиссер сотрудничал с российскими знаменитостями, называя их друзьями, а не просто клиентами.

Нет ничего в этой жизни, нет ни одного человека, нет ни одного закона, ни одной мысли, которая бы могла меня заставить стесняться общения с моими друзьями, коллегами, людьми, которыми я могу восхищаться... Нет закона, и нет мысли для меня, которая могла бы повлиять на мое желание или нежелание работать в России, с российскими артистами. Я сам себе хозяин,

– говорил Бадоев.