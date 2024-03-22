Трек "Demons" до сих пор не теряет своих позиций. Через 11 лет после даты релиза песня до сих пор актуальна, а недавно получила новую волну популярности в тикток.

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Хит "Demons" снова покоряет сеть

Тиктокеры массово снимают трогательные и мотивирующие видео под акустическую версию песни Imagine Dragons "Demons". Это ролики о жизни, путешествия, трудности, которые невероятно вдохновляют и призывают никогда не сдаваться.

Кроме того, в тикток немало распространяется видео концертов группы, где полуобнаженный фронтмент Imagine Dragons выполняет вживую фрагмент хита "Demons".

В чем феномен трека Imagine Dragons "Demons"

Трек "Demons" был выпущен в 2013 году. Сингл сразу возглавил престижные чарты мира. Например, песня 12 недель провела в первой десятке Billboard Hot 100. Позже ее вообще признали восьмой самой скачиваемой песней в истории года. Кроме этого, "Demons" получили премии MuchMusic Video Award и iHeartRadio.

Феномен песни – в ее тексте и клипе. В видео содержится контекст, что большинство не видит, что скрыто за маской человека. Именно поэтому в клипе показано разных героев, которые проживают свои непростые трагические истории: дочь, которая потеряла родителей; ветеран войны; человек с синдромом Марфана; девушка, которая терпела домашнее насилие родителей. Видео, которое набрало более 1 миллиарда просмотров, заканчивается посвящением Тайлеру Робинсону – фанату группы Imagine Dragons, который умер в 17-летнем возрасте от рака.

Imagine Dragons – Demons – смотреть онлайн клип: