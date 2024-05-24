Это очень больно, – звезда "Женского квартала" впервые рассказала о разводе с любимым
Источник:Слава Демин
Актриса "Женского квартала" Ольга Жуковцова впервые призналась, когда развелась с мужем Дмитрием. Супруги были вместе 10 лет.
Знаменитость откровенно рассказала, что именно стало причиной разрыва. Также она вспомнила их историю знакомства.
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Что Ольга Жуковцова рассказала о разводе с мужем
Выяснилось, что пара расторгла брак 24 февраля 2022 года. В то же время звезда "Женского квартала" сразу развеяла любые слухи о том, что на это повлияла инвалидность бывшего мужа. В то же время она отметила, что это тоже сильно отразилось на их отношениях.
Это очень больно, но сейчас этот опыт помогает легче переживать войну. Потому что когда это произошло, я проклинала Бога, жизнь. А жизнь вокруг. А я уже не имею жизни, я постоянно с ним. Я прохожу все страдания с ним. Я в таком была а*уе. Я поняла, что мы не ценим то, что имеем,
– поделилась Ольга.
Она добавила, что женщина не должна растворяться в жизни мужчины, а Жуковцова говорит, что это и сделала.
Женщина не должна становиться полностью твоей медсестрой, а я стала ею. Очень сильно меняются роли. Мне иногда не хватало смелости отходить от его боли. Брать выходные, нанять сиделок,
– призналась юмористка.
Интервью с Ольгой Жуковцовой: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Ольги и Дмитрия
- Пара встретилась 20 лет назад во время игры КВН. Однако романтические отношения между ними завязались только через 5 лет после знакомства, поскольку тогда оба имели других партнеров.
- Впоследствии Ольга и Дмитрий поженились.
- В 2013 году у супругов родился сын. Сейчас мальчик проживает вместе со своим отцом в Турции.