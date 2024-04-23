Звезда "Скаженого весілля" Сомаева впервые прокомментировала выезд Винника за границу во время войны

Украинская актриса Леся Сомаева, которая пересекалась с Олегом Винником на съемочной площадке "Скаженого весілля", рассказала об их общении. Кроме того, она высказала свое мнение относительно отсиживания певца за границей.

Так, актриса призналась, что никогда не была фанаткой артиста. Его молчание о войне в Украине она тоже не понимает.

Важно Что с нашей страной не так, – заплаканная жена Виктора Павлика ответила на хейт ее сына

Что Леся Самаева думает об Олеге Виннике

Знаменитость отметила, что не поддерживала связь с певцом во время съемок "Скаженого весілля". К тому же она сказала, что никогда не принадлежала к его стае волчиц и относилась к творчеству этого певца немножко иронично, но не осуждает тех, кому это нравится.

Насчет его молчания – я такого не понимаю от слова "вообще". Я тоже могла уехать, имею ребенка, за которого переживаю. Но в такие страшные времена нам надо быть вместе,

– поделилась актриса.

Что другие звезды думают об Олеге Виннике