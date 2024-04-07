48-летняя звезда "Сумерек" вышла замуж: первые кадры со свадьбы на побережье моря

Американская актриса Элизабет Ризер, известная по роли Эсми Каллен в культовом фильме "Сумерки", призналась, что вышла замуж за композитора Брюса Гилберта. Что интересно, произошло это не недавно.

Радостное известие знаменитость скрывала почти год. Так, тайная свадьба состоялась в августе 2023 года. Теперь звезда "Сумерек" поделилась кадрами с любимым и гостями и рассказала подробности о праздновании.

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Что известно о свадьбе Элизабет Ризер

Молодожены обменялись клятвами на церемонии, прошедшей в Италии на амальфитанском побережье. Изначально пара планировала более масштабное празднование, но решила провести его в интимной атмосфере с близкими друзьями и семьей.

Что-то произошло с нами, когда мы произносили наши обеты. Это изменило все. Я постоянно пыталась не плакать, а потом начинала смеяться,

– вспомнила артистка.

На свадьбу актриса надела полупрозрачное платье, разработанное Даниэлем Франкелем. В то же время ее муж предстал в бежевом костюме и белой рубашке.

Свадебный танец пара исполнила под романтическую композицию Cucurrucucu Paloma Каэтано Велозу.

Что известно об отношениях Элизабет и Брюса