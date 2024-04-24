Впервые в жизни меня вырубили, - победитель "Танцев со звездами" признался, что получил сотрясение мозга
Источник:Артур Логай
Украинский актер Артур Логай, который в 2021 году с Анной Карелиной одержал победу на "Танцах со звездами", рассказал, что на днях ему диагностировали сотрясение мозга. Его он получил прямо посреди улицы.
Как рассказал актер, его впервые в жизни вырубили. После этого произошла "вспышка" и он оказался в медучреждении.
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Что произошло с Артуром Логаем
Мужчина признался, что сначала день был замечательный. Он отвез сына в садик, выпил кофе, потренировался, а потом, как отметил Артур, произошла "вспышка".
Можно признаться, что впервые в жизни меня вырубили. Но я привык искать во всем плюсы, поэтому радует, что за все это время вырубить меня смог только бетонный столб. И то не сразу,
– рассказал Логай.
После этого актер отправился в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга. В то же время сейчас мужчина себя лучше чувствует. Даже ходил на допремьерный показ фильма "Крашанка", в котором участвовал.
Артур Логай рассказал о том, как получил сотрясение мозга / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Что известно о состоянии здоровья других украинских звезд
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