Ему было всего 37: известного актера сериала "Мыслить как преступник" убили на улице

Мировое киносообщество всколыхнуло шокирующее известие о смерти 37-летнего актера Джонни Вактора. Он известен своими ролями в сериалах "Мыслить как преступник" и "Главный госпиталь".

Актеру было всего 37 лет и его застрелили прямо посреди улицы в Лос-Анджелесе. Трагический инцидент произошел около 3 часов ночи в субботу 25 мая.

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Что известно о смерти Джонни Вактора

Как сообщает Департамент полиции Лос-Анджелеса, злоумышленники якобы пытались украсть каталитический нейтрализатор из автомобиля актера. Мать жертвы, Скарлетт, заявила, что Джонни, не оказывал сопротивления и не провоцировал нападавших, но они застрелили его, прежде чем скрыться с места происшествия. На вызов прибыла полиция, и раненого Вактора срочно доставили в больницу. Однако, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

Правоохранители начали тщательное расследование для установления всех обстоятельств трагического инцидента и задержания злоумышленников.

Он был действительно единственным в своем роде, и с ним было приятно работать каждый день. Наши мысли и молитвы к его близким в это трудное время,

– отметили на странице сериала, где снимался актер.

У Джонни остались мама и двое младших братьев Лэнс и Грант.

Что известно о Джонни Вакторе