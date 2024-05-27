Ему было всего 37: известного актера сериала "Мыслить как преступник" убили на улице
Источник:TMZ
Мировое киносообщество всколыхнуло шокирующее известие о смерти 37-летнего актера Джонни Вактора. Он известен своими ролями в сериалах "Мыслить как преступник" и "Главный госпиталь".
Актеру было всего 37 лет и его застрелили прямо посреди улицы в Лос-Анджелесе. Трагический инцидент произошел около 3 часов ночи в субботу 25 мая.
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Что известно о смерти Джонни Вактора
Как сообщает Департамент полиции Лос-Анджелеса, злоумышленники якобы пытались украсть каталитический нейтрализатор из автомобиля актера. Мать жертвы, Скарлетт, заявила, что Джонни, не оказывал сопротивления и не провоцировал нападавших, но они застрелили его, прежде чем скрыться с места происшествия. На вызов прибыла полиция, и раненого Вактора срочно доставили в больницу. Однако, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.
Правоохранители начали тщательное расследование для установления всех обстоятельств трагического инцидента и задержания злоумышленников.
Он был действительно единственным в своем роде, и с ним было приятно работать каждый день. Наши мысли и молитвы к его близким в это трудное время,
– отметили на странице сериала, где снимался актер.
У Джонни остались мама и двое младших братьев Лэнс и Грант.
Что известно о Джонни Вакторе
- Будущий актер родился в 1986 году в Чарльстоне, штат Южная Каролина.
- Свою актерскую карьеру он начал с эпизодических ролей на телевидении.
- Первой заметной работой Вактора стал драматический сериал "Армейские жены".
- Впоследствии он также появился в ряде популярных шоу, таких как "Край "Дикий Запад"", "Мыслить как преступник", "По волчьим законам", "Пожарная часть 19" и других.
- Прорывом для него стала роль Брандо Корбина в культовом телесериале "Главный госпиталь". С 2020 до 2022 года он снялся в более 160 эпизодах шоу, что принесло ему большую популярность.