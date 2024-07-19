Ахтем Сеитаблаев подтвердил разрыв с возлюбленной и впервые назвал причину

Ахтем Сеитаблаев осенью прошлого года сделал предложение своей девушке Марьяне, но уже в начале этого лета появились слухи о кризисе в их отношениях. Теперь режиссер признался, все ли еще находится в отношениях.

Выяснилось, что артист разошелся с Марьяной Боцвинюк. К тому же он впервые раскрыл причины их разрыва.

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Так, по словам Сеитаблаева, пара имела существенные разногласия во взглядах на жизнь.

Она человек молодой. У нее вся жизнь впереди. Так бывает в жизни взрослых людей. Все же при всем желании найти общий язык он не нашелся. Бывает, ничего страшного,

– отметил режиссер.



Ахтем Сеитаблаев с Марьяной Боцвинюк / Фото из соцсетей

Что известно об отношениях Ахтема Сеитаблаева с Марьяной Боцвинюк