Хочу сделать большой перерыв, – Адель заявила о паузе в музыкальной карьере

Британская певица Адель планирует поставить на паузу свое музыкальное творчество. Звезда заявила, что имеет другие планы на ближайший период.

Адель планирует выступить в Мюнхене с концертами, а уже после них отдохнуть от музыкального творчества. В ближайшее время фанам можно не ожидать новой музыки от артистки.

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У меня вообще нет никаких планов на новую музыку. Я хочу сделать большой перерыв после этого и думаю, что хочу заняться другими творческими вещами. Просто на какое-то время,

– заявила Адель.

Артистка планирует вернуться в Лас-Вегас и жить в своей резиденции до ноября. Впоследствии она вернется в Великобританию, ведь Лондон остается ее домом.

"Я скучаю по тому, что было до того, как я стала известной. Больше всего, пожалуй, по неузнаваемости на улицах. Однако тот факт, что людям нравится мой голос и песни, довольно странный, поэтому не думаю, что когда-то привыкну с этим. Поэтому, оно того стоит... Просто необходимо прийти к балансу", – заметила Адель.