Внутри уже дыра, – Ефросинина о том, что из Оскара вырезали победу "20 дней в Мариуполе"
Источник:Маша Ефросинина
Disney Entertainment не включила в сокращенную телеверсию Оскара награждение "20 дней в Мариуполе" и щемящую речь Мстислава Чернова. Этот инцидент уже прокомментировала Маша Ефросинина.
Она отметила, что из-за таких действий международного сообщества у нее "внутри уже дыра". В то же время телеведущая считает, что украинцев не должны останавливать такие ситуации.
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Как Ефросинина отреагировала на то, что награждение "20 дней в Мариуполе" вырезали из Оскара
Мария рассказала, что ее шокировала эта новость.
Признаюсь, внутри уже дыра, выжженная горем людей и внутренней ненавистью,
– отметила ведущая.
В то же время она считает, что нужно продолжать доносить миру правду о войне в Украине, которую развязала Россия, даже тогда, когда это делать сложно. Именно поэтому Маша отправилась в США, где на днях выступит.
Ефросинина отреагировала на то, что "20 дней в Мариуполе" вырезали из короткой версии Оскара / Скриншот из инстаграм-сторис
Ефросинина отреагировала на то, что "20 дней в Мариуполе" вырезали из короткой версии Оскара / Скриншот из инстаграм-сторис
Что этому предшествовало
- Международная сокращенная версия церемонии вручения Оскара должна была выйти в эфире телеканала Суспильне Культура 11 марта в 20:30.
- Однако Лукьян Галкин, исполнительный продюсер телеканала, сообщил, что после получения материалов для трансляции от организаторов было обнаружено, что награждение "20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную международную телеверсию кинопремии.
- Впоследствии Disney Entertainment сообщила, что победу фильма не показали из-за временных ограничений. В то же время компания заявила, что сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию добавили.
- Интересно, что в 2022 году в номинации "Лучший документальный фильм" победила лента о российском оппозиционере Алексее Навальном. Для награждения фильма и речи Юлии Навальной тогда нашли время даже в сокращенной телеверсии.