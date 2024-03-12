Внутри уже дыра, – Ефросинина о том, что из Оскара вырезали победу "20 дней в Мариуполе"

Disney Entertainment не включила в сокращенную телеверсию Оскара награждение "20 дней в Мариуполе" и щемящую речь Мстислава Чернова. Этот инцидент уже прокомментировала Маша Ефросинина.

Она отметила, что из-за таких действий международного сообщества у нее "внутри уже дыра". В то же время телеведущая считает, что украинцев не должны останавливать такие ситуации.

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Как Ефросинина отреагировала на то, что награждение "20 дней в Мариуполе" вырезали из Оскара

Мария рассказала, что ее шокировала эта новость.

Признаюсь, внутри уже дыра, выжженная горем людей и внутренней ненавистью,

– отметила ведущая.

В то же время она считает, что нужно продолжать доносить миру правду о войне в Украине, которую развязала Россия, даже тогда, когда это делать сложно. Именно поэтому Маша отправилась в США, где на днях выступит.



Ефросинина отреагировала на то, что "20 дней в Мариуполе" вырезали из короткой версии Оскара / Скриншот из инстаграм-сторис



Ефросинина отреагировала на то, что "20 дней в Мариуполе" вырезали из короткой версии Оскара / Скриншот из инстаграм-сторис

Что этому предшествовало