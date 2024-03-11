Ничего кроме слез и боли, - Могилевская эмоционально высказалась об Оскаре для "20 дней в Мариуполе"

Наталья Могилевская отреагировала на первый для Украины Оскар, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Она заявила, что имеет личную гордость за эту награду.

В то же время отметила, что исторически важная победа ленты на знаменитой кинопремии растрогала ее до слез. Певица вспомнила родного человека, которого потеряла в Мариуполе из-за российско-украинской войны.

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Как Могилевская отреагировала на Оскар для "20 дней в Мариуполе"

Артистка рассказала, что в детстве ездила в Мариуполь и показала архивное семейное фото. Она отметила, что ее дядя жил в городе до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года она на полтора месяца потеряла с ним связь. Впоследствии выяснилось, что в дом мужчины попали два снаряда. Соседям понадобилось две недели, чтобы вытащить дядю знаменитости из-под завалов и похоронить его во дворе дома.

Я испытываю личную гордость за этот Оскар. Но ничего кроме слез и боли. Нас не защитили, хотя могли... Я не знаю, изменит ли этот Оскар отношение и сознание. Вечная память всем погибшим в Мариуполе,

– подчеркнула исполнительница.

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"