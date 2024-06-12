Окупанти відібрали майно Джамали та її батьків в Криму

Російські загарбники привласнили майно української співачки Джамали. Це дві земельні ділянки та будинок в Алушті.

Не так давно окупаційна влада Криму заявила про наміри відібрати майно у 110 українців, серед яких Сусана Джамаладінова – Джамала. Тепер вони втілили ці зіничні наміри у життя. Інформацію підтвердив так званий "глава" кримського парламенту Владімір Костянтинов, пише Show 24.

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Російські окупанти абсолютно незаконно привласнили рухоме та нерухоме майно Джамали та її батьків – це дві земельні ділянки, житловий будинок та інші об'єкти. Маєток розташований в Алушті, належав батькам Джамали. Неподалік проходило дитинство української співачки.

Власність Джамали вже встигли цинічно продати. Загарбники заявили, що хочуть скерувати кошти на фінансування російської армії, що чинить геноцид українців.

Наразі співачка не прокоментувала ці новини.

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