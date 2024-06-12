Окупанти відібрали майно Джамали та її батьків в Криму
Російські загарбники привласнили майно української співачки Джамали. Це дві земельні ділянки та будинок в Алушті.
Не так давно окупаційна влада Криму заявила про наміри відібрати майно у 110 українців, серед яких Сусана Джамаладінова – Джамала. Тепер вони втілили ці зіничні наміри у життя. Інформацію підтвердив так званий "глава" кримського парламенту Владімір Костянтинов, пише Show 24.
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Російські окупанти абсолютно незаконно привласнили рухоме та нерухоме майно Джамали та її батьків – це дві земельні ділянки, житловий будинок та інші об'єкти. Маєток розташований в Алушті, належав батькам Джамали. Неподалік проходило дитинство української співачки.
Власність Джамали вже встигли цинічно продати. Загарбники заявили, що хочуть скерувати кошти на фінансування російської армії, що чинить геноцид українців.
Наразі співачка не прокоментувала ці новини.
Окупанти також заочно арештували Джамалу
- У квітні 2020 року Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років. У жовтні 2023 року її подали у розшук за кримінальною статтею. Причиною для цього стала підтримка артисткою Збройних Сил України, а також її допис про звірства російських загарбників у Бучі.
- Вже через місяць Джамалу заочно заарештував московський суд через так зване порушення. За абсурдними заявами окупаційної влади Криму, мова йде про нібито "фейкову інформацію", яку співачка поширювала про ворожу армію.