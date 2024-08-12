Зірка "Левів на джипі" Роман Щербан висловився про Андрія Лузана, який мобілізувався в ЗСУ

Стендап-комік Роман Щербан розповів про рішення Андрія Лузана мобілізуватися. Гуморист також зізнався, хто тепер став лідером каналу "Леви на джипі".

Роман Щербан розповів, що актори каналу "Леви на джипі" продовжують підтримувати зв'язок з Андрієм Лузаном. Гуморист розповів, як його колега готувався до мобілізації раніше.

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Ми підтримуємо з ним зв'язок. Це рішення було виважене, максимально обдумане. Він готувався до цього: скуповував собі спорядження і проходив курси стрільби, їздив на полігон, дізнавався і довідувався все, що йому знадобиться. Тепер настав той час, що він мобілізувався, залишивши всі справи на каналі на нас,

– поділився Роман Щербан.

Комік додав, що в Андрія інший розпорядок дня, тому спілкуються вони набагато менше, ніж раніше. Але його дух та запал на рівні.

"Щоразу, коли ми з ним зв'язувалися, він завжди у піднесеному настрої, з там чітким поглядом і розумінням де він, чим він займається і що йому робити далі", – поділився Щербан.

Андрій Лузан був лідером проєкту, тому з його відходом усі справи з виготовлення контенту, співпраці з рекламодавцями та благодійними організаціями лягли на плечі коміків. Роман Щербан зауважив, що рішення Андрія надихнуло і їх пройти військовий вишкіл, однак зараз вони зосереджені на роботі з ютуб-каналом. Адже його потенціал не хочеться втрачати.

Крім того, Роман Щербан розсекретив, що тепер лідерство перейшло Миколі Зирянову. Таке рішення прийняли тому, що Андрій Лузан саме з ним починав створення каналу "Леви на джипі".