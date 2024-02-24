Українські актори та співаки нині завойовують не серця шанувальників, а обороняють кожен клаптик землі. Мікрофони змінилися автоматами, сцена – окопом. І хоч до війни неможливо звикнути, та час іде, а все навколо змінюється.

До слова Людина-герой, – відомий блогер розповів про брата-військового, який втратив кінцівки на фронті

Другий рік повномасштабного вторгнення, очевидно, був нелегким. Та попри всі перешкоди, життя триває, а культура та музика в Україні розвивається. Якщо перший рік мало не кожен артист показувався зі зброєю, то вже у другому році більшість зірок визначилися з тим, де хочуть перебувати й чим займатися. Show 24 розповість, як себе показували українські знаменитості, як розвивалась сфера музики й культури та що важливого відбулося за ще один рік війни.

Мобілізація в Україні триває, а тому до захисту країни долучилися ті зірки, які ще не були на фронті.

У червні мобілізаційну повістку отримав співак Віталій Козловський. Як і обіцяв, артист не став ухилятися, а долучився до Національної гвардії України, зокрема до бригади Гвардії наступу "Рубіж". Вже у липні він склав присягу, а у вересні пройшов посвяту в артилеристи.

Після навчання та кількох місяців на фронті Віталія Козловського перевели з Нацгвардії в ЗСУ, про це свідчить його форма. Зараз виконавець продовжує службу в одній з частин Києва. Він рідше виходить на зв'язок і не так активно показує військові будні, як це робив раніше.


Віталій Козловський / Фото з інстаграму артиста

Лишень тиждень тому публічно підтримав мобілізацію співак thekomakoma (Сергій Сілаков), а згодом показався у військовій формі. Він повідомив, що став військовослужбовцем батальйону Гроза, що є частиною бригади Буревій.

Сергій Сілаков у ЗСУ: відео

Варто нагадати й про тих артистів, які залишаються на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення та захищають країну від окупанта (хоч іноді виїжджають для концертів та інтерв'ю).

  • Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк є пілотом ударного дрона Punisher.
  • Лідер O.Torvald Женя Галич – офіцер у складі 135 окремого батальйону 114 бригади ТРО ЗСУ.
  • Ресторатор та ведучий Даніель Салем служить старшим розвідувальником у групі "12 друзів Оушена".
  • "Культурний десант" на чолі з Колею Сєргою продовжує підтримувати моральний дух українських захисників.
  • Репер Yarmak є командиром підрозділу керування дронами.
  • А також шоумен Максим Неліпа, танцівник Дмитро Дікусар, Олександр Положинський та багато інших. Дякуємо за захист!

Збори на потреби війська стали частиною життя багатьох волонтерів. Комусь може здатися, що з часом донатити стали менше, але це не так: зросли запити. Тому українські волонтери стали вигадувати креативні збори, які не тільки допомагають війську, але й підіймають настрій цивільним. Одним із перших це започаткував стендап-комік Василь Байдак. Його ідея розвинулася з часом та поширилась і на інших волонтерів.

Кожен збирає як може, і я не бачу жодного питання у цьому – якщо треба танцювати з бубном, то я буду, бо він у мене є, і я знаю як це робити,
– відповідав Василь на критику.

До креативних зборів стали долучатися українські артисти, завдяки таким зборам створюються нові гурти. Наприклад, молодий колектив Badstreet boys, у складі якого Володимир Дантес, Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ і Слава Кедр.

Badstreet boys – Eurosong: відео

Надя Дорофєєва теж не залишилася осторонь і також почала організовувати власні креативні збори. Чого тільки вартий останній збір-пісня "Хей, скинь донат", де зібралися і Ігор Лачен, і Міша Кацурін, і навіть Антон Птушкін.

Шуму наробив іще один креативний збір, що розпочався з жартів про президента Лебіговича, а завершився реальним голосуванням. Кожен голос означав донат. Так українці завдяки стрімеру зібрали понад 20 мільйонів гривень.

Українська музика продовжила розвиватися, а співаки вже значно менше наживаються на темі війни у шароварних треках. З'являється щораз більше нових артистів, які займають ніші та стають все популярнішими: це Klavdia Petrivna, YAKTAK, KOLA, Adam, Кажанна, Ziferblat та багато інших.

Важливо згадати про один із найкращих альбомів за минулий рік – це платівка Джамали QIRIM, куди увійшли старовинні пісні кримськотатарського народу. Альбом мав шанс виграти Греммі, адже увійшов до лонглиста.

Джамала – QIRIM: слухайте онлайн

Розвивається й блогосфера. Женя Янович, якому вдалось зберегти репутацію після скандалу навколо Спартака Субботи, створює власне вечірнє шоу "20:23". Маша Єфросиніна продовжує брати інтерв'ю в колег-зірок, чимало розважальних шоу перейшли в ютуб, також у мережу вийшло кілька випусків музичного проєкту "Мультитрек" (який нагадує "Шанс"). Не забуваємо і про культуру: співачка Даша Астаф'єва створила застосунок з українськими аудіокнигами UnderBooks.

Звичайно, що не всі українські зірки адаптувалися до нових реалій. Деякі зниклі артисти повернулися з інтерв'ю, але знову затихли через певний час. Так, наприклад, сталося з Олегом Винником та Настею Каменських.

Зірки, які намагались всидіти на двох стільцях до 2022 року, повернулись до неоднозначної позиції й зараз. Наприклад, Світлана Лобода досі захищає російську, а Іван Дорн збирається випустити російськомовний альбом.

Українські блогери теж інколи отримують коментарі з обуренням та гнівом від користувачів через поїздки за кордон, російські пісні та дорогі покупки. Кенселінг-культура яскраво показала себе на прикладі з останнім скандалом навколо Тані Пренткович. Інших зіркових скандалів теж було чимало. Можливо, насправді все це доказ того, що є свідома частина українського суспільства, якій небайдужий розвиток культури.

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