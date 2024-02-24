Українські актори та співаки нині завойовують не серця шанувальників, а обороняють кожен клаптик землі. Мікрофони змінилися автоматами, сцена – окопом. І хоч до війни неможливо звикнути, та час іде, а все навколо змінюється.

До слова Людина-герой, – відомий блогер розповів про брата-військового, який втратив кінцівки на фронті

Другий рік повномасштабного вторгнення, очевидно, був нелегким. Та попри всі перешкоди, життя триває, а культура та музика в Україні розвивається. Якщо перший рік мало не кожен артист показувався зі зброєю, то вже у другому році більшість зірок визначилися з тим, де хочуть перебувати й чим займатися. Show 24 розповість, як себе показували українські знаменитості, як розвивалась сфера музики й культури та що важливого відбулося за ще один рік війни.

Нові зіркові обличчя на фронті

Мобілізація в Україні триває, а тому до захисту країни долучилися ті зірки, які ще не були на фронті.

У червні мобілізаційну повістку отримав співак Віталій Козловський. Як і обіцяв, артист не став ухилятися, а долучився до Національної гвардії України, зокрема до бригади Гвардії наступу "Рубіж". Вже у липні він склав присягу, а у вересні пройшов посвяту в артилеристи.

Після навчання та кількох місяців на фронті Віталія Козловського перевели з Нацгвардії в ЗСУ, про це свідчить його форма. Зараз виконавець продовжує службу в одній з частин Києва. Він рідше виходить на зв'язок і не так активно показує військові будні, як це робив раніше.



Віталій Козловський / Фото з інстаграму артиста

Лишень тиждень тому публічно підтримав мобілізацію співак thekomakoma (Сергій Сілаков), а згодом показався у військовій формі. Він повідомив, що став військовослужбовцем батальйону Гроза, що є частиною бригади Буревій.

Сергій Сілаков у ЗСУ: відео

Варто нагадати й про тих артистів, які залишаються на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення та захищають країну від окупанта (хоч іноді виїжджають для концертів та інтерв'ю).

Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк є пілотом ударного дрона Punisher.

є пілотом ударного дрона Punisher. Лідер O.Torvald Женя Галич – офіцер у складі 135 окремого батальйону 114 бригади ТРО ЗСУ.

– офіцер у складі 135 окремого батальйону 114 бригади ТРО ЗСУ. Ресторатор та ведучий Даніель Салем служить старшим розвідувальником у групі "12 друзів Оушена".

служить старшим розвідувальником у групі "12 друзів Оушена". "Культурний десант" на чолі з Колею Сєргою продовжує підтримувати моральний дух українських захисників.

на чолі з продовжує підтримувати моральний дух українських захисників. Репер Yarmak є командиром підрозділу керування дронами.

є командиром підрозділу керування дронами. А також шоумен Максим Неліпа, танцівник Дмитро Дікусар, Олександр Положинський та багато інших. Дякуємо за захист!

Волонтерство та креативні збори

Збори на потреби війська стали частиною життя багатьох волонтерів. Комусь може здатися, що з часом донатити стали менше, але це не так: зросли запити. Тому українські волонтери стали вигадувати креативні збори, які не тільки допомагають війську, але й підіймають настрій цивільним. Одним із перших це започаткував стендап-комік Василь Байдак. Його ідея розвинулася з часом та поширилась і на інших волонтерів.

Кожен збирає як може, і я не бачу жодного питання у цьому – якщо треба танцювати з бубном, то я буду, бо він у мене є, і я знаю як це робити,

– відповідав Василь на критику.

До креативних зборів стали долучатися українські артисти, завдяки таким зборам створюються нові гурти. Наприклад, молодий колектив Badstreet boys, у складі якого Володимир Дантес, Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ і Слава Кедр.

Badstreet boys – Eurosong: відео

Надя Дорофєєва теж не залишилася осторонь і також почала організовувати власні креативні збори. Чого тільки вартий останній збір-пісня "Хей, скинь донат", де зібралися і Ігор Лачен, і Міша Кацурін, і навіть Антон Птушкін.

Шуму наробив іще один креативний збір, що розпочався з жартів про президента Лебіговича, а завершився реальним голосуванням. Кожен голос означав донат. Так українці завдяки стрімеру зібрали понад 20 мільйонів гривень.

Українська музика та ще один рік повномасштабної війни

Українська музика продовжила розвиватися, а співаки вже значно менше наживаються на темі війни у шароварних треках. З'являється щораз більше нових артистів, які займають ніші та стають все популярнішими: це Klavdia Petrivna, YAKTAK, KOLA, Adam, Кажанна, Ziferblat та багато інших.

Важливо згадати про один із найкращих альбомів за минулий рік – це платівка Джамали QIRIM, куди увійшли старовинні пісні кримськотатарського народу. Альбом мав шанс виграти Греммі, адже увійшов до лонглиста.

Джамала – QIRIM: слухайте онлайн

Розвивається й блогосфера. Женя Янович, якому вдалось зберегти репутацію після скандалу навколо Спартака Субботи, створює власне вечірнє шоу "20:23". Маша Єфросиніна продовжує брати інтерв'ю в колег-зірок, чимало розважальних шоу перейшли в ютуб, також у мережу вийшло кілька випусків музичного проєкту "Мультитрек" (який нагадує "Шанс"). Не забуваємо і про культуру: співачка Даша Астаф'єва створила застосунок з українськими аудіокнигами UnderBooks.

Без розчарувань не обійшлося

Звичайно, що не всі українські зірки адаптувалися до нових реалій. Деякі зниклі артисти повернулися з інтерв'ю, але знову затихли через певний час. Так, наприклад, сталося з Олегом Винником та Настею Каменських.

Зірки, які намагались всидіти на двох стільцях до 2022 року, повернулись до неоднозначної позиції й зараз. Наприклад, Світлана Лобода досі захищає російську, а Іван Дорн збирається випустити російськомовний альбом.

Українські блогери теж інколи отримують коментарі з обуренням та гнівом від користувачів через поїздки за кордон, російські пісні та дорогі покупки. Кенселінг-культура яскраво показала себе на прикладі з останнім скандалом навколо Тані Пренткович. Інших зіркових скандалів теж було чимало. Можливо, насправді все це доказ того, що є свідома частина українського суспільства, якій небайдужий розвиток культури.

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