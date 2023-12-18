Відома американська співачка Демі Ловато поділилась з шанувальниками щасливою новиною. Артистка та її бойфренд, Джордан Лютес, відомий під псевдонімом Jutes, планують одружитися.
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Демі Ловато виходить заміж
Канадський музикант освідчився виконавиці у коханні у неділю, 17 грудня. Заручини відбулися в Лос-Анджелесі.
Я досі не знаю, що сказати. Минула ніч була найкращою в моєму житті, і я не можу повірити, що виходжу заміж за кохання мого життя. Моє кохання, я надзвичайно рада вийти за тебе заміж. Кожен день, який я провела з тобою, був мрією, і я не можу дочекатися, щоб любити і плекати тебе вічно. До кінця нашого життя. Я кохаю тебе, крихітко,
– написала Демі Ловато.
Демі Ловато поділилася світлинами з заручин: вона показала, як щаслива пара позувала в обіймах у ресторані на тлі свічок та пелюстків троянд, а також засвітила розкішну каблучку з великим діамантом.
Обручка Демі Ловато / Фото з інстаграму Демі Ловато
Обручка Демі Ловато / Фото з інстаграму Демі Ловато
Що відомо про стосунки пари
Демі Ловато та Джордан Лютес познайомилися у січні минулого року. Вони разом працювали над новою піснею артистки – Substance.
Вже через кілька місяців Демі Ловато прокоментувала, що вони з Джорданом лише друзі. Але в серпні все-таки підтвердили романтичні стосунки.