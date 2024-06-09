38-річний Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус таємно одружилися – ЗМІ

Навесні цього року Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус вперше стали батьками. Втім, тепер повідомляється, що пара таємно одружилася.

Наприкінці травня зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун також одружилася. Її обранцем став син Джона Бон Джові Джейк.

Цікаво З дитиною на руках: Іванна Онуфрійчук показала зворушливі кадри виписки з пологового

Інсайдер розповів, що Роберт і С'юкі побралися кілька місяців тому. Ймовірно, це сталося після появи на світ дитини зіркової пари. Цікаво, що ім'я малюка пара досі не оголосила.

За словами інсайдера, трансформація особистості актора завершилася. Тому, Паттінсон вирішив серйозно підійти до створення сім'ї та одружився з Вотергаус.

Вони, нарешті, серйозно задумалися над створенням сім'ї та проведенням частини свого життя, що залишилася, разом,

– зазначив інсайдер.

До того ж Роберт нібито "постійно і регулярно" називає С'юкі своєю дружиною.

Що відомо про пару Паттінсона і Вотергаус