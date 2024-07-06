"Вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором": вокаліст легендарного Judas Priest підтримав Україну

Фронтмен британського хеві-метал гурту Judas Priest Роб Гелфорд продемонстрував свою підтримку Україні. Відбулося це під час виступу бенду в Берліні.

Важливо, що це вже не перший раз, коли артист висловлює солідарність з нашою країною з початку повномасштабного російського вторгнення. Своїм жестом музикант нагадав світовій спільноті про кровопролитну війну, яку розв'язала Росія.

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На концерті Judas Priest в Німеччині Роб Гелфорд вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором. Фотографію поширив український волонтер та прихильник хеві-металу Владислав Стадник.

Металеві боги в Берліні минулої ночі! Дякую за всю вашу підтримку, Роб Гелфорд та Judas Priest! Дякую за фото, Робб,

– зазначив у дописі блогер.

Що відомо про Judas Priest Британський хеві-метал-гурт, заснований у 1969 році, залишається одним з найвпливовіших у своєму жанрі. До нинішнього складу колективу входять культовий вокаліст Роб Гелфорд, гітаристи Гленн Тіптон і Річі Фолкнер, басист Ян Хілл і барабанщик Скотт Тревіс. Judas Priest послідовно висловлює свою підтримку Україні. Фронтмен особливо активний: у листопаді 2023 року він отримав від українських шанувальників вишиванку, яку з гордістю продемонстрував у соціальних мережах. Крім того, Гелфорд позував з українським прапором та іграшковим котом на ім'я Славакіт.

Зауважимо, під час нещодавнього концерту Imagine Dragons вокаліст Ден Рейнольдс також публічно продемонстрував свою підтримку Україні. Виконавець підняв синьо-жовтий прапор з закликом зупинити війну.