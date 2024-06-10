Зняла перуки й нарощені коси: Ріанна вперше за довгий час показала, який має вигляд її волосся
Джерело:Daily Mail
Відома співачка Ріанна нещодавно анонсувала випуск нової лінії догляду за волоссям Fenty Hair. Одразу після цього артистку заскочили на вулицях Нью-Йорка з оновленою зачіскою.
Користувачі вражені зміною іміджу виконавиці. Деякі юзери впевнені, що нинішня зачіска Ріанни – це перука.
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9 червня артистку помітили на вулицях Нью-Йорка в новому амплуа. Співачка постала з короткою довжиною волосся білявого кольору. Ріанна доповнила свій образ блакитною майкою, коричневою шубою та сонцезахисними окулярами.
Одній з прихильниць навіть вдалося зробити фото з зіркою.
Ріанна, ймовірно, вирішила вийти на вулиці міста, щоб запевнити шанувальників, що не носить перуки, як це робила в деяких анонсах нової лінії догляду. Співачка раніше розповідала, що продукція дозволить зміцнити та відновити всі типи волосся.
У мене були майже будь-які текстури, кольори, довжини, від плетіння кіс і до натуральних. Тому, я запускаю гнучку лінію продуктів не лише для будь-якого волосся, але для його зміцнення та відновлення, що нам справді потрібно!
– заявила виконавиця.
Що відомо про перший концерт Ріанни за останні 8 років
- У березні цього року співачка виступила на передвесільній вечірці сина найбагатшої людини Індії – Ананта Амбані, який одружився з Радхіки Мерчантс. На святкування було запрошено понад 1000 гостей.
- Артистка отримала 6,3 мільйона доларів США за проведений концерт.
- Виконавиця близько 8 років не виступала, але задля весілля влаштувала 90-хвилинний сет, у якому зібрала 19 найкращих пісень. Це треки Work, All Of The Lights і навіть Diamonds.
- Однак користувачі залишилися незадоволеними відео з виступу Ріанни. На думку юзерів, артистка зробила свій мінімум і просто забрала гроші.