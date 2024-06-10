Користувачі вражені зміною іміджу виконавиці. Деякі юзери впевнені, що нинішня зачіска Ріанни – це перука.

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9 червня артистку помітили на вулицях Нью-Йорка в новому амплуа. Співачка постала з короткою довжиною волосся білявого кольору. Ріанна доповнила свій образ блакитною майкою, коричневою шубою та сонцезахисними окулярами.

Одній з прихильниць навіть вдалося зробити фото з зіркою.

Ріанна, ймовірно, вирішила вийти на вулиці міста, щоб запевнити шанувальників, що не носить перуки, як це робила в деяких анонсах нової лінії догляду. Співачка раніше розповідала, що продукція дозволить зміцнити та відновити всі типи волосся.

У мене були майже будь-які текстури, кольори, довжини, від плетіння кіс і до натуральних. Тому, я запускаю гнучку лінію продуктів не лише для будь-якого волосся, але для його зміцнення та відновлення, що нам справді потрібно!

– заявила виконавиця.

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