24 Канал розповість детальніше про трьох юнаків, які стали вірусними у соціальних мережах та тіктоці. Їх звати Muyun Brothers – це брати, які збирають мільйони переглядів.

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Що відомо про трьох братів, які захопили тікток

Muyun Brothers – троє братів, які родом з Китаю. Насправді їм близько 20 років, хоч у мережі часто точаться суперечки щодо віку юнаків.

Брати живуть у районі Сичуань та є представниками етнічної групи Yi (яка визнана урядом Пекіна). Ця етнічна група налічує близько 9 мільйонів людей, здебільшого вони живуть на півдні Китаю, особливо у гірських місцевостях.

Брати Муюн живуть у сільській місцевості. Насправді вони розпочали свій блог, показуючи своє життя та трансформацію фермерського будинку.

Після довгих вагань ми, троє братів, обрали шлях музики. Ми не боїмося темряви, бо віримо, що небо завжди буде світлим,

– ділилися юнаки.

Як брати стали популярними

Обравши музичний шлях, брати Муюн зняли відео у тіктоці, як грають під гітару та співають автентичну пісню. Цей ролик зібрав понад 50 мільйонів переглядів.

Ролик зібрав безліч коментарів з усього світу та України зокрема. Братів порівнюють з Михайлом Лебігою, гуртом Jonas brothers та посіпаками з фільму "Нікчемний Я".

"Не знаю як у них, а у нас в Україні це хітяра";

"Нарешті я догортала до оригіналу";

"Лебігномичі";

"Звучать немов Міньйони";

"Скажу моїм дітям, що це Jonas brothers";

У мережі завірусилось не тільки виконання цієї композиції. Також брати стали мемами у мережі: у гумористичних роликах троє з них символізують якісь проблеми або варіанти, з якими стикаються користувачі. Об'єктами для жартів стають різні теми – особисте життя, кар'єра та інше.

У тіктоці багато інших жартів, де фігурує пісня братів Муюн.