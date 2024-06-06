Справжнє ім'я репера – Карар Рамадан. Він розпочав свою музичну творчість у 2019 році.

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Відомо, що на співака, який перебував у машині, напали кілька чоловіків. Вони здійснили два постріли, які почули перехожі.

Місцева поліція прибула на місце нападу о 22:42 годині. Одразу після цього репера забрали до лікарні, де він через кілька годин помер.

Правоохоронні органи розпочали розслідування вбивства C.Gambino. Так, вже декілька людей було допитано, однак безуспішно. Водночас поліція розраховує маршрут пересування репера до моменту нападу на нього.

Також працівники заявили, що розслідування "йде добре", оскільки їх зацікавила срібляста автівка, яку бачили в гаражі під час стрілянини.

До того ж повідомляється, що співак мав проблеми із законом.

Репер C.Gambino: що відомо