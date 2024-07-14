Через виступ на весіллі з Монатіком: відомий гурт покарав свою барабанницю

10 липня, відбулося скандальне весілля українки в Італії, на якому виступили Максим Галкін і Монатік. Барабанницю артиста Катерину Багінську виключили зі складу гурту Renie Cares через присутність на святі.

Нещодавно українка, яка була нареченою на весіллі, відреагувала на хейт мережі. Дівчина заявила, що підтримує свою батьківщину у війні з Росією та засуджує все, що стосується ворога.

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Втім, барабанниці Монатіка дісталося більше за інших. Катерина продовжить грати у складі команди українського артиста, але припинить співпрацю з гуртом Renie Cares. Засновниця колективу Ірина Панчук вже прокоментувала виступ Багінської на скандальному весіллі. Вокалістка висловила обурення команді Монатіка та нерозуміння її вчинків, зокрема перебування на одній сцені з росіянином.

Це не повинно бути нормою. Скоріш за все, після цієї історії діяльність Монатіка не зміниться ніяк, але, можливо, хтось із вас задумається про те, які цінності керують вашими вчинками. Оскільки Катерина Багінська продовжує свій шлях у гурті Монатік, ми повинні припинити нашу співпрацю в гурті Renie Cares,

– поділилася Ірина.



Ірина Панчук про Катерину Багінську / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас саундпродюсер гурту Олександр Мусевич підтримав позицію вокалістки. Він вирішив припинити співпрацю з Катериною після її виступу на весіллі.

Відсьогодні Катя припиняє свою участь у гурті Renie Cares. І я перестаю з нею працювати як саундпродюсер над її проєктом DRUM QUEEN. Хоча я знаю, що Катя не хотіла співпрацювати з росіянами. Але це ненормально,

– запевнив Мусевич.

Олександр Мусевич про Катерину Багінську / Відео з інстаграм-сторіс продюсера

Нагадаємо, днями на березі озера Комо українська пара зіграла розкішне весілля. Вартість святкування може становити близько мільйона євро. Церемонія відбулась на віллі Балбяно, якою володіють російські бізнесмени. Ведучим свята був Максим Галкін, тоді як Монатік – запрошений артист.