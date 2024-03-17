Запальне італійське техно: як оновлений хіт 44-річної давності розриває тікток

Італійська співачка Раффаелла Карра померла 2 роки тому, але її хіти досі живі та популярні. Її трек Pedro потрапив у трендові пісні тіктоку й отримав друге дихання завдяки оригінальному реміксу.

Раффаелла Карра носила титул королеви італійського телебачення та ікони італійської музики. Це недарма: з її заяв, вона продала понад 60 мільйонів платівок, чимало з яких стали платиновими й золотими, пише Show 24.

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Запальний тренд тіктока

Пісня Pedro належить до альбому Mipendo tutto, який Раффаелла записала у 1980 році. Це зворушлива композиція про почуття головної героїні, яка прогулювалась вулицями Санта-Фе.

Юнак Педро погоджується розважити її, вони проводять час разом. Героїня закохується в Педро – лише він стає об'єктом її думок. Дівчина не може подолати емоції та повертається у Санта-Фе, щоб бути разом із Педро.

Раффаелла Карра – Pedro: слухайте пісню онлайн

Діджей та продюсер Jaxomy оновив композицію та додав їй ритмічності у стилі техно. Так вона завірусилася у тіктоці і стала саундтреком до понад 70 тисяч відео.

Оновлена версія хіта Pedro, що зібрала понад 2 мільйони переглядів: відео

Композиція стала популярною і в українському сегменті тіктока. Відео під неї зняли відомі блогери Олег Машуковський та Сімбочка.

Треком також озвучують жарти на різноманітні теми.