У тіктоці розповсюдився уривок пісні, де використаний семпл (звук) з хіта 1997 року Everybody, який виконує гурт Backstreet Boys. Авторами нової композиції-реміксу є американські репери Каньє Вест та Ty Dolla $ign.

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Що відомо про цю пісню

Насправді офіційний реліз треку ще навіть не відбувся. Каньє Вест та Ty Dolla $ign об'єдналися в дует ¥$ та анонсували спільний альбом Vultures ще восени цього року. З цього періоду в мережу вийшла лише одна пісня.

Цікаво, що у цьому синглові Ty Dolla $ign згадує про Україну. Він читає своєрідні рядки: "She Russian, I beat up the p*ssy for Ukraine". Що у перекладі: "вона росіянка, я тр*хнув дівку за Україну".

Трек, що завірусився у соцмережах, артисти виконали на концерті в Маямі. Вже уривок з цього концерту потрапив у тікток та на інші майданчики, де став популярним коштом того самого звуку з хіта Backstreet Boys.

Користувачі знімають різні відео під цей аудіозапис. Дівчата висловлюють думки про хлопців, хтось жартує, а дехто називає трек останнім хітом року.

Що не так з Каньє Вестом

Всесвітньо відомий репер останніми роками лиш влипає в антисемітські та інші скандали. Наприклад, наприкінці минулого року він заявив, що бачить "хороші речі" в Гітлері, приплів йому винайдення автомагістралей та мікрофона і сказав, що ми "повинні перестати засуджувати нацистів". Також він спростовував Голокост і критикував євреїв.

Хоч на початку повномасштабної війни Каньє Вест висловив підтримку Україні, репер таки толерує росіян. Адже найняв одіозного російського дизайнера Гошу Рубчинського на роботу до свого бренду Yeezy.