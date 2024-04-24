Акторка Ребел Вілсон заявила, що член королівської сім'ї запросив її на захід "з оргіями"

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон розповіла у своїх мемуарах про захід, на який її запросив член британської королівської родини. Однак, на цій вечірці планувалася оргія і пропонувалися наркотики.

За словами акторки, це все відбулося у 2014 році у великому будинку американського мільярдера. До того ж Вілсон поділилася здивуванням щодо співвідношення кількості жінок і чоловіків на заході.

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Що відбувалося на вечірці

Ребел Вілсон зазначила, що місце проведення вечірки було схоже на ранчо, яке розташовувалося недалеко від Лос-Анджелеса. Тема була "Середньовіччя", тож вона прийшла одягнена у "вбрання пишнотілої дівчини з капелюхом".

Акторка не зізналася, хто саме її запросив. Однак, розповіла, що він є "15-м або 20-м у черзі на британський престол". За словами Ребел, вечірка була божевільною: чоловіки змагалися на конях у полі, а жінки, вбрання яких було схоже на русалок, плавали в басейні.

Ближче до другої години ночі запустили величезний феєрверк, після якого вийшов хлопець з тацею, на якій лежало щось схоже на цукерки. Акторка одразу спитала у свого співбесідника, що саме приніс той чоловік, на що їй відповіли – "це для оргії".

Водночас Вілсон зауважила, що кількість дівчат на заході була значно більша за чоловіків. До того ж член королівської сім'ї постійно наголошував на тому, що "треба більше жінок" на вечірці.

Тепер коментар Віндзора про те, що потрібно більше дівчат, став набувати набагато більше сенсу. Вони не говорили про співвідношення хлопчиків і дівчаток, наче це була дискотека восьмого класу. Вони говорили про оргію!

– поділилася акторка.

Згодом жінка розповіла, що після цього не мала бажання більше залишатися на заході. Тому вона підняла свою сукню і "втекла звідти так швидко, як змогла".

Що відомо про Ребел Вілсон