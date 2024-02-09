Вона пояснила, що може багато чим пожертвувати для того, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Вступ до ЗСУ – це один з варіантів розвитку подій. Водночас зараз журналістка допомагає країні в інформаційній війні, створюючи контент про вторгнення. Раміна навіть зізналася, скільки витрачає на зйомки відео на фронті, та поділилася, чи заробляє з цього якісь кошти.

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Раміна Есхакзай заговорила про вступ до лав ЗСУ

Вона зізналася, що готова піти на передову, якщо це буде необхідно.

Я знаю, що можу поїхати в одну поїздку, і не повернутися. Я це бачила, знаю, що потрібні люди на фронті,

– сказала блогерка.

Вона пояснила, що, знімаючи відео про повномасштабне вторгнення, вже відвідала такі регіони, як Соледар, Авдіївка, Бахмут та Куп'янськ. Крім того, Есхакзай постійно спілкується з військовослужбовцями, тож наголосила, що розуміє всю серйозність ситуації, яка відбувається на фронті.

"Треба активізуватися і донатити. Я можу сказати, що війна не закінчиться завтра і післязавтра. Треба готуватися, тому що я довіряю нашим військовим", – підкреслила журналістка.

Інтерв'ю з Раміною Есхакзай: дивіться відео онлайн

Скільки Раміна Есхакзай заробляє

Інтерв'юерка пояснила, що зараз активно знімає відео на ютуб, щоб допомагати військовим. За її словами, на зйомки одного відео на передовій їй потрібно витратити близько 100 тисяч гривень. Так з'ясувалося, що з ютубу блогерка заробляє понад 10 000 доларів на місяць. Водночас значна частина з цих грошей іде на оплату роботи команді.

Мені треба заробляти 10 тисяч доларів на місяць, щоб платити команді. Мої поїздки на Донбас коштують 100 тисяч гривень за одну поїздку,

– поділилася Есхакзай.

Раміна додала, що наразі на життя їй вистачає коштів, але пояснила, що їй соромно і шкода зараз купувати дорогі речі. Наприклад, машину. Річ у тім, що вона вважає, що краще ці гроші інвестувати у свій ютуб-канал і так допомогти війську.

"Якщо витрачу на випуск, то згенерую у десять разів більше донатів. Я для цього і знімаю. Витратила 100 тисяч гривень на поїздку, з якої військові отримають мінімум два мільйони", – пояснила блогерка.