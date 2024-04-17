Влучили в будівлю готелю, – Олена Зеленська емоційно відреагувала на ракетний удар по Чернігову
Джерело:Олена Зеленська
Вранці 17 квітня окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Є загиблі та поранені. Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що було пряме влучання в будівлю готелю.
Станом на 11:30 відомо про 10 загиблих і 20 постраждалих. Кількість жертв може збільшитися, рятувальники продовжують розбирати завали, під якими, за словами Володимира Зеленського, перебувають люди.
До теми Росія тричі вдарила по Чернігову: є жертви та багато поранених
Зеленська емоційно висловилася про удар по Чернігову
Перша леді емоційно висловилася про трагічний ранок у Чернігові. У соцмережах вона повідомила, що є жертви і поранені, а також вкотре наголосила, що цьому терору могла б запобігти додаткова система ППО, яких в Україні бракує.
Щонайменше 10 загиблих і 20 поранених людей. Трагічний ранок у Чернігові, де росіяни влучили ракетою в будівлю готелю. Ще два десятки постраждалих під завалами. Цинічний терористичний злочин, якому могла запобігти додаткова система ППО. Мої співчуття рідним та близьким,
– написала перша леді.
Росіяни вдарили ракетами по Чернігову: що відомо
- Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако розповів про наслідки ворожої атаки в ефірі телемарафону.
- Він повідомив, що "прильоти" відбулися на перехресті двох вулиць, неподалік центру міста. Це густонаселений район, тож є велика кількість жертв і поранених.
- Ракети влучили у 8-поверхову будівлю. Володимир Зеленський показав наслідки удару, повідомив, що під завалами перебувають люди.