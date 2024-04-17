Під завалами люди: зірковий бомонд емоційно реагує на ранковий обстріл Чернігова

Вранці 17 квітня росіяни завдали ракетного удару по Чернігову. У результаті обстрілу є як загиблі, так і поранені. Українські зірки вже встигли відреагувати на черговий цинізм окупантів.

Вони постили кадри з місця подій та емоційно висловлювались у своїх інстаграм-сторіс. Про те, як на ракетну атаку відреагували alyona alyona, Монатік, Настя Каменських, MamaRika та інші зірки – дивіться в матеріалі.

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Alyona Alyona

Переможниця Нацвідбору-2024 поширила інформацію про ракетну атаку українською та англійською мовами й опублікувала кадри зруйнованих будівель Чернігова та фото з постраждалими.

Мої співчуття всім постраждалим та їхнім близьким,

– додала артистка.



Alyona Alyona відреагувала на обстріл Чернігова / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Настя Каменських

Співачка виставила інстаграм-сторіс, де показала скриншот про те, що російські ракети влучили по Чернігову.

Коли вже це закінчиться, чому наші люди мають страждати від лап звірів, які хочуть роздерти країну,

– зазначила знаменитість.



Настя Каменських відреагувала на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Монатік

Виконавець висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих і закликав українців здавати кров.



Монатік відреагував на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Кухар теж поділився деталями про масований обстріл міста.

Черговий тривожний ранок,

– наголосив кулінар.



Ектор Хіменес-Браво відреагував на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс

MamaRika

Також вставила інстаграм-сторіс, де показала фото зруйнованої будівлі та гнівно відреагувала.

Під завалами люди… Ці (росіяни – 24 Канал) не дають нам нормально жити,

– зазначила артистка.



MamaRika відреагувала на ракетний обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші зірки, серед яких Оля Полякова, Христина Соловій, Джамала, Тіна Кароль, теж написали в соціальних мережах про свою підтримку жителів Чернігова.

Як інші зірки реагують на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс

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