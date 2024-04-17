Під завалами люди: зірковий бомонд емоційно реагує на ранковий обстріл Чернігова

17 квітня 2024, 13:45
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Вранці 17 квітня росіяни завдали ракетного удару по Чернігову. У результаті обстрілу є як загиблі, так і поранені. Українські зірки вже встигли відреагувати на черговий цинізм окупантів.

Вони постили кадри з місця подій та емоційно висловлювались у своїх інстаграм-сторіс. Про те, як на ракетну атаку відреагували alyona alyona, Монатік, Настя Каменських, MamaRika та інші зірки – дивіться в матеріалі. 

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Alyona Alyona

Переможниця Нацвідбору-2024 поширила інформацію про ракетну атаку українською та англійською мовами й опублікувала кадри зруйнованих будівель Чернігова та фото з постраждалими.

Мої співчуття всім постраждалим та їхнім близьким,
– додала артистка.


Alyona Alyona відреагувала на обстріл Чернігова / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Настя Каменських 

Співачка виставила інстаграм-сторіс, де показала скриншот про те, що російські ракети влучили по Чернігову. 

Коли вже це закінчиться, чому наші люди мають страждати від лап звірів, які хочуть роздерти країну,
– зазначила знаменитість. 


Настя Каменських відреагувала на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс 

Монатік 

Виконавець висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих і закликав українців здавати кров.


Монатік відреагував на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс 

Ектор Хіменес-Браво 

Кухар теж поділився деталями про масований обстріл міста.

Черговий тривожний ранок,
– наголосив кулінар.


Ектор Хіменес-Браво відреагував на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс 

MamaRika 

Також вставила інстаграм-сторіс, де показала фото зруйнованої будівлі та гнівно відреагувала.

Під завалами люди… Ці (росіяни – 24 Канал) не дають нам нормально жити,
– зазначила артистка.


MamaRika відреагувала на ракетний обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші зірки, серед яких Оля Полякова, Христина Соловій, Джамала, Тіна Кароль, теж написали в соціальних мережах про свою підтримку жителів Чернігова. 

Як інші зірки реагують на обстріл Чернігова / Скриншот з інстаграм-сторіс 

 

Що відомо про ракетний обстріл Чернігова 

Автор: Софія Хомишин