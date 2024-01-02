Зокрема, внаслідок наймасштабнішої комбінованої ракетної атаки вдома у блогерки не вцілілі жодна кімната. Мало того, жінка з дітьми та чоловіком також могли опинитися під завалами скла та сміття, проте вони дивом виїхали напередодні цього жахіття.

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Квартира харківської блогерки знищена вщент

Після нищівної ракетної атаки всі кімнати у квартирі Галини Науменко були повністю зруйновані. Зокрема, розбилися вікна, посипалась стеля, поламались двері, стіни й меблі. Жінка додала, що її родина напередодні ракетної атаки виїхала з квартири, що врятувало їй, чоловіку та дітям життя. Водночас їхній хом'ячок Сніжок залишився вдома на кухні. Лише згодом родина його знайшла серед завалів. На щастя, він вижив.

Рік почався з подарунка: ми зберегли життя дітей. Дивом, ми виїхали напередодні цього жахіття, що зараз триває. Наші діти могли опинитися під завалами скла та сміття цього ранку. Я вдячна всім за допомогу і за слова підтримки,

– написала Галина.

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