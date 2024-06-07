"Треба засудити довічно": організатор "п'яних вечірок" укотре потрапив у скандал
Джерело:Андрій Ярина
Блогер Андрій Ярина, який став відомим через організацію "п'яних вечірок", укотре осоромився. Він опитав перехожих Івано-Франківська щодо цього скандалу з гуляннями.
Цікаво, що Андрій місяць тому тільки вийшов з-під варти за організацію вечірок. За нього внесли 272 500 гривень застави.
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Ярина у своїх соцмережах опублікував відео, на якому питає думку перехожих дівчат щодо скандалу з "п'яними гуляннями". Однак, блогер не представився, як організатор цих вечірок, а просто зазначив, що десь щось чув, зокрема і про те, що одного з ґвалтівників випустили з-під варти.
Перехожі зізналися про негативне ставлення до хлопців, які були залучені в скандал. Водночас дівчата підкреслили, що тих людей треба "засудити довічно".
Втім, Андрій почав виправдовувати вчинки хлопців, апелюючи до необізнаності перехожих у справі, мовляв, ніхто нікого не ґвалтував, а винуватців взяли під варту через розповсюдження порнографії. Наприкінці відео Ярина розповів, що одним з організаторів п'яних вечірок таки був він. У відповідь на це, одна з дівчат запевнила, що жалкує, що той зараз на волі.
Суть, яку я хотів донести: люди не вникали в ситуацію, просто "десь чули" та роблять певні висновки. Ніхто нікого на цих вечірках не ґвалтував,
– написав Ярина під відео.
Цікаво, що думки користувачів під роликом Андрія розділилися. Хтось підтримав блогера, зазначивши, що дівчата на вечірках "знали куди йшли", а хтось захистив висловлювання перехожої.
- "Думка: дівчата знали куди йшли й звинувачувати хлопця – тупо";
- "Дівчина молодець";
- "Якраз такі люди не вникли в цю історію і впевнені, що їхня думка є дуже правильною";
- "Люди, які кажуть, що дівчата "знали куди йдуть" самі цією фразою підтверджують той факт що хлопці неадекватні, і з ними небезпечно проводити час і тим більше пити з ними";
- "Дівчина молодець ! Підтримую".
Скандал з п’яними вечірками: що відомо
- Група хлопців з Івано-Франківська організовувала "п'яні вечірки" у Києві.
- У середньому, зловмисникам було по 20 років.
- Хлопці запрошували дівчат на вечірки, де їх споювали, а потім знущалися з них.
- Блогери вирішили ще й хвалитися цим у соцмережах. Вони ділилися світлинами й відео з вечірок. Всю провину за скоєне хлопці скидали на "легковажних дівчат, які знали, куди йдуть".