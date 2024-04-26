Краще б не повернулася з полону, – "Пташка" відреагувала на цькування хейтерів
Джерело:Катерина Поліщук
Українська військова Катерина Поліщук "Пташка" постійно стикається зі цькуваннями щодо ваги. Дівчина вирішила відреагувати на негативні коментарі.
До того ж Катерина, яка нещодавно відзначила 23-річчя, вкотре нагадала українцям, що війна триває. Ба більше, військова заявила, що не хоче повертатися з фронту назад.
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Що відповіла хейтерам "Пташка"
25 квітня Поліщук публічно звернулася до хейтерів. Дівчина досі не розуміє, чому замість підтримки, вдячності і поваги, вона отримує хейт.
Дякую, що шукаєте, "чому я не герой". Я – не герой. Я – людина. Не тих підтримуєш. Не так воюєш. Не те говориш. Не такі погляди. Не така зовнішність. Не таке волосся. Не така Пташка,
– відповіла військова.
Водночас Катерина запропонувала користувачам, які її цькують, поцілувати тими вустами своїх дітей. Також дівчина додала, що працювала по 20 годин не для того, щоб їй сказали "дякую". За словами Поліщук, вона співала не для хейтерів, а насамперед для своїх побратимів на фронті.
До того ж військова зазначила, що війна ще триває. Катерина заявила про відсутність бажання повертатися з фронту.
Я не хочу повертатися. Мені нікуди повертатися. Вибачте всі, хто мене підтримує. Але я хочу залишитися під землею Донбасу. За півтора року я вислухала більше, ніж за все життя. І я щиро не знаю, чим я заслужила це. Краще б, і справді не повернулась із полону. Тільки маму шкода,
– зізналася "Пташка".
Що відомо про "Пташку" Катерину Поліщук
- У 2021 році стала парамедиком батальйону "Госпітальєри".
- Після початку вторгнення Катерина поїхала працювати до госпіталя в Маріуполі. Однак, після зруйнування Росією шпиталю, вона разом з колегами потрапила на завод "Азовсталь".
- Дівчина стала відомою завдяки відео, де виконує пісні ОУН-УПА, сидячи у підвалах "Азовсталі". Так, Поліщук хотіла привернути увагу світу до поранених цивільних та військових у Маріуполі.
- У травні 2022-го Катерина з іншими медиками та військовослужбовцями вийшла з заводу "Азовсталь", за наказом президента Зеленського, після чого всі оборонці "Азовсталі" потрапили у російський полон.
- У вересні того ж року відбувся обмін полоненими, серед них була і "Пташка".
- Пізніше дівчина розповіла, що втратила в оточеному Маріуполі коханого Ярослава, який служив у 36 ОБрМП.