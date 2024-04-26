Краще б не повернулася з полону, – "Пташка" відреагувала на цькування хейтерів

Українська військова Катерина Поліщук "Пташка" постійно стикається зі цькуваннями щодо ваги. Дівчина вирішила відреагувати на негативні коментарі.

До того ж Катерина, яка нещодавно відзначила 23-річчя, вкотре нагадала українцям, що війна триває. Ба більше, військова заявила, що не хоче повертатися з фронту назад.

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Що відповіла хейтерам "Пташка"

25 квітня Поліщук публічно звернулася до хейтерів. Дівчина досі не розуміє, чому замість підтримки, вдячності і поваги, вона отримує хейт.

Дякую, що шукаєте, "чому я не герой". Я – не герой. Я – людина. Не тих підтримуєш. Не так воюєш. Не те говориш. Не такі погляди. Не така зовнішність. Не таке волосся. Не така Пташка,

– відповіла військова.

Водночас Катерина запропонувала користувачам, які її цькують, поцілувати тими вустами своїх дітей. Також дівчина додала, що працювала по 20 годин не для того, щоб їй сказали "дякую". За словами Поліщук, вона співала не для хейтерів, а насамперед для своїх побратимів на фронті.

До того ж військова зазначила, що війна ще триває. Катерина заявила про відсутність бажання повертатися з фронту.

Я не хочу повертатися. Мені нікуди повертатися. Вибачте всі, хто мене підтримує. Але я хочу залишитися під землею Донбасу. За півтора року я вислухала більше, ніж за все життя. І я щиро не знаю, чим я заслужила це. Краще б, і справді не повернулась із полону. Тільки маму шкода,

– зізналася "Пташка".

Що відомо про "Пташку" Катерину Поліщук