Тупий чувак, – відомий продюсер різко висловився про Олега Кензова, який живе за кордоном

Зірка "Х-Фактору" Олег Кензов співпрацював з українським продюсером Вадимом Лисицею. Тепер чоловік висловився про співака.

Зокрема, він поділився своєю думкою про діяльність Кензова після початку повномасштабного вторгнення. Крім того, зізнався, якою була їхня співпраця.

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Продюсер розповів, що свого часу Олег Кензов умовив його підписати контракт, хоча сам навіть не перечитав документ. Як з'ясувалося, угода була вкрай невигідною для артиста.

Там був такий контракт, що він, бідолаха, навкарачки стояв п'ять років і не міг нічого зробити. Мало того, минуло п'ять років і він все одно не читав його, бо там був пункт, що після п'яти років ще потім два тижні він має можливість подати на розірвання. А він не подав, проходить два тижні й один день, я йому телефоную кажу: "Олеже, привіт! Ще п'ять років". Розумієш, настільки воно тупе? Тому я не знаю, що з ним відбувається, просто тупий чувак,

– емоційно поділився Вадим Лисиця.

На його думку, співак сподівався, що співпраця з продюсером зробить його популярним, але не був готовий відповідно працювати.

Він думав, що я стану його продюсером – і все засяє. Усе засяяло, так, але, я перепрошую, не досяяло тому, що наркотики – це погано, алкоголізм – це погано, невиконання своїх обов'язків – це погано. Я про це йому прямим текстом почав говорити,

– зазначив Вадим.

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