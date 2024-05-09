Красива жінка з відсутністю розуму, – відомий продюсер висловився про Лорак, з якою мав роман

Продюсер Сергій Перман певний час співпрацював з Ані Лорак і навіть був у неї закоханий. Чоловік лаконічно висловився про те, що думає про зрадницю зараз.

Український продюсер Сергій Перман не вважає запроданку Ані Лорак розумною жінкою. Саме через її "розумові здібності", на його думку, співачка так низько повелась під час повномасштабної війни.

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Продюсер про Ані Лорак

Сергій Перман не захотів багато говорити про Ані Лорак. Він зізнався, що був невзаємно закоханий у співачку.

У мене з Ані Лорак був роман. У той момент я був у неї закоханий неймовірно. Це був нещасливий роман. (Вона, – Show 24) талановита красива жінка з повною відсутністю розуму, на жаль,

– сказав продюсер.

Зараз Сергію Перману шкода Ані Лорак. Йому нецікаво все, що відбувається з нею зараз.

"Якийсь час вона мені була байдужа. А зараз мені її шкода. Її немає в моєму житті ніяк, у жодному вигляді, я не знаю, з ким вона зустрічається. Мені нецікаво все, що відбувається з того боку", – підкреслив Перман.



Ані Лорак та Сергій Перман / Скриншот з відео

Що відомо про їхню співпрацю

Сергій Перман був менеджером Ані Лорак та виконував обов'язки її продюсера упродовж 6 років. Їхня співпраця припинилась у 2013 році, коли колишній чоловік артистки накинувся на Пермана на публіці.

Після цього нападу продюсер зрозумів, що більше не може співпрацювати з такими людьми. Однак Сергій Перман зауважив, що він і сам спричинив конфлікт між ним і чоловіком Ані Лорак.