У день народження Вільяма: Кенсінгтонський палац опублікував сімейне фото, яке зробила Міддлтон

Сьогодні, 21 червня, принц Вільям святкує свій 42-й день народження. З нагоди цієї особливої дати королівська сім'я поділилася святковими привітаннями на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Дописи-привітання з'явилися у профілі принца та принцеси Уельських та на основній сторінці королівської родини. Вони поділилися милими фото Його Високості.

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Так, з днем народженням принца Вільяма привітали сини Джордж та Луї й донька Шарлотта. Від їхнього імені в інстаграм вийшло привітання та спільне фото з батьком, де вони весело стрибають та усміхаються на камеру.

З днем ​​народження, тату, ми всі тебе дуже любимо,

– зазначили під фото.

Видання Daily Express повідомило, що кумедну сімейну світлину зробила Кейт Міддлтон у Норфолку минулого місяця.

Крім того, зі святом Його Високість привітали й інші члени королівської родини. Так, на офіційній сторінці монаршої сім'ї поширили архівне фото принца Вільяма з Чарльзом III.

Бажаємо принцу Уельському найкращого дня народження,

– зазначили під світлиною.



Король Чарльз III та принц Вільям / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про принца Вільяма