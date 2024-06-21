У день народження Вільяма: Кенсінгтонський палац опублікував сімейне фото, яке зробила Міддлтон
Сьогодні, 21 червня, принц Вільям святкує свій 42-й день народження. З нагоди цієї особливої дати королівська сім'я поділилася святковими привітаннями на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.
Дописи-привітання з'явилися у профілі принца та принцеси Уельських та на основній сторінці королівської родини. Вони поділилися милими фото Його Високості.
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Так, з днем народженням принца Вільяма привітали сини Джордж та Луї й донька Шарлотта. Від їхнього імені в інстаграм вийшло привітання та спільне фото з батьком, де вони весело стрибають та усміхаються на камеру.
З днем народження, тату, ми всі тебе дуже любимо,
– зазначили під фото.
Видання Daily Express повідомило, що кумедну сімейну світлину зробила Кейт Міддлтон у Норфолку минулого місяця.
Крім того, зі святом Його Високість привітали й інші члени королівської родини. Так, на офіційній сторінці монаршої сім'ї поширили архівне фото принца Вільяма з Чарльзом III.
Бажаємо принцу Уельському найкращого дня народження,
– зазначили під світлиною.
Король Чарльз III та принц Вільям / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про принца Вільяма
- Старший син нинішнього монарха народився в Лондоні у 1982 році у госпіталі святої Марії. Він є першим претендентом на корону після свого батька.
- Хрещення немовляти пройшло в Букінгемському палаці.
- Принцу дали чотири імені, кожне з яких мало особливе значення для його рідних. Рішення назвати новонародженого Вільямом прийняла принцеса Діана, тоді як Чарльз III обрав додаткове ім'я Артур. Первістку також дали імена Філіп і Луї на честь герцога Единбурзького і дядька принца Філіпа відповідно.
- Зауважимо, що в разі коронації принц Вільям буде відомий як Вільям V.
- Освіту Його Високість здобував у престижних навчальних закладах країни: Ітонському коледжі та Сент-Ендрюському університеті, де вивчав історію мистецтв та географію. Також він пройшов підготовку у королівській військовій академії.
- У разі сходження на трон його дружина Кейт Міддлтон, яка зараз бореться з раком, стане королевою-консортом.
- Подружжя виховує трьох дітей, які також мають право на престолонаступництво.