У першу річницю весілля: вагітна принцеса Йорданії зачарувала новими фото
Джерело:Arabian Royal Agency
Королівська сім'я Йорданії показала нові фото принцеси Раджви. Вона очікує народження первістка.
Рік тому принц Йорданії Хусейн ібн Абдалла та Раджва Аль Хусейн одружилися. З нагоди цієї дати та першої річниці весілля королівська родина поділилася новими фото.
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Принцеса Раджва очікує на народження первістка. Вона позувала у довгій сукні-плісе насиченого червоного кольору від бренду Alice + Olivia. Гумка під грудьми підкреслила вагітний стан принцеси.
Раджва доповнила ніжний образ золотими сережками-підвісками та браслетами. Вона вклала волосся локонами та зібрала лицьові прядки.
Принцеса Йорданії / Фото Arabian Royal Agency
Це перші офіційні фото принцеси Раджви у вагітному стані.
Принцеса Йорданії / Фото Arabian Royal Agency
Шлюб принца й принцеси Йорданії
- Згідно з традиціями Йордану, перші святкування весілля розпочалися ще наприкінці травня минулого року. Вже 1 червня принц Йорданії Хусейн офіційно одружився з Раджвою Аль-Саїф.
- В Аммані (столиця Йорданії) влаштували розкішну церемонію, на яку запросили близько 1700 осіб. На святкування зібралися лідери країн та високопоставлені гості з усього світу. Серед них перша леді США Джилл Байден та принцеса Уельська з чоловіком.
- 10 квітня монарша родина повідомила, що Принц Хусейн бін Абдалла II і його дружина, принцеса Раджва, готуються стати батьками. Дитина народиться влітку цього року.