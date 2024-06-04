У першу річницю весілля: вагітна принцеса Йорданії зачарувала новими фото

Королівська сім'я Йорданії показала нові фото принцеси Раджви. Вона очікує народження первістка.

Рік тому принц Йорданії Хусейн ібн Абдалла та Раджва Аль Хусейн одружилися. З нагоди цієї дати та першої річниці весілля королівська родина поділилася новими фото.

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Принцеса Раджва очікує на народження первістка. Вона позувала у довгій сукні-плісе насиченого червоного кольору від бренду Alice + Olivia. Гумка під грудьми підкреслила вагітний стан принцеси.

Раджва доповнила ніжний образ золотими сережками-підвісками та браслетами. Вона вклала волосся локонами та зібрала лицьові прядки.



Принцеса Йорданії / Фото Arabian Royal Agency

Це перші офіційні фото принцеси Раджви у вагітному стані.



Принцеса Йорданії / Фото Arabian Royal Agency

Шлюб принца й принцеси Йорданії