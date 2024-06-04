У першу річницю весілля: вагітна принцеса Йорданії зачарувала новими фото

4 червня 2024, 18:32
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Джерело:

Arabian Royal Agency

Королівська сім'я Йорданії показала нові фото принцеси Раджви. Вона очікує народження первістка.

Рік тому принц Йорданії Хусейн ібн Абдалла та Раджва Аль Хусейн одружилися. З нагоди цієї дати та першої річниці весілля королівська родина поділилася новими фото.

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Принцеса Раджва очікує на народження первістка. Вона позувала у довгій сукні-плісе насиченого червоного кольору від бренду Alice + Olivia. Гумка під грудьми підкреслила вагітний стан принцеси.

Раджва доповнила ніжний образ золотими сережками-підвісками та браслетами. Вона вклала волосся локонами та зібрала лицьові прядки.


Принцеса Йорданії / Фото Arabian Royal Agency

Це перші офіційні фото принцеси Раджви у вагітному стані.


Принцеса Йорданії / Фото Arabian Royal Agency

Шлюб принца й принцеси Йорданії

  • Згідно з традиціями Йордану, перші святкування весілля розпочалися ще наприкінці травня минулого року. Вже 1 червня принц Йорданії Хусейн офіційно одружився з Раджвою Аль-Саїф.
  • В Аммані (столиця Йорданії) влаштували розкішну церемонію, на яку запросили близько 1700 осіб. На святкування зібралися лідери країн та високопоставлені гості з усього світу. Серед них перша леді США Джилл Байден та принцеса Уельська з чоловіком. 
  • 10 квітня монарша родина повідомила, що Принц Хусейн бін Абдалла II і його дружина, принцеса Раджва, готуються стати батьками. Дитина народиться влітку цього року.

Автор: Марія Касій