Змусив зробити вибір: стало відомо, чому принц Гаррі не зустрівся з Чарльзом ІІІ у Лондоні

На початку травня принц Гаррі завітав до рідної Великої Британії. Однак, тоді йому не вдалося зустрітися з батьком – королем Чарльзом ІІІ через зайнятість короля. Втім, нещодавно інсайдер повідомив іншу причину.

Як відомо, Гаррі майже не спілкується з батьком. Все змінилося після переїзду принца до США.

До слова Вперше з моменту коронації: Букінгемський палац представив офіційний портрет Чарльза ІІІ

Чому принц Гаррі не зустрівся з королем Чарльзом ІІІ

Наближені до королівської родини джерела повідомляють, що Гаррі не зміг зустрітися з королем Чарльзом ІІІ не через плани монарха. Річ у тім, що принц не захотів спілкуватися з батьком у присутності королеви Камілли. Водночас монарх відмовив синові у такому проханні. Королева Камілла завжди разом з Чарльзом зустрічає гостей, тому мала бути присутня і під час спілкування короля з принцом також.

До того ж монарх нібито тримає образу на сина через надрукований мемуар Spare, в якому Гаррі описує Каміллу як "лиходійку та третю особу в шлюбі Чарльза та принцеси Діани". Таким чином Гаррі дуже ускладнив ситуацію, оскільки король любить і синів, і свою дружину.

Останні кілька місяців чітко показали, наскільки вона важлива. Гаррі дуже чітко та публічно дав зрозуміти, що він зневажає її. Він змусив Чарльза зробити вибір, що було дуже нерозумно, тому що вони з Каміллою обрали одне одного давно,

– зазначив інсайдер.

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