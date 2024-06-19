У 25 річницю шлюбу: принц Едвард та герцогиня Софі представили новий портрет

19 червня 2024, 12:51
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Джерело:

Крістофер Джелф

Принц Едвард та герцогиня Софі святкують 25 років з дня їхнього весілля. У цей день фотограф представив їхній новий портрет.

Герцог та герцогиня Единбурзькі сьогодні, 19 червня, святкують річницю шлюбу. 25 років тому вони побралися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

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Фотограф Крістофер Джелф опублікував новий портрет пари з нагоди їхнього свята. Подружжя позувало у саду свого маєтку в Бегшот-Парку, що розташоване у графстві Суррей.

Принц Едвард позував у блакитній сорочці у клітинку та коричневій накидці без рукавів. Він ніжно обіймав дружину, герцогиню Софі зі спини. Вона ж постала у білій смугастій кофтинці, штанах кольору хакі та гірчичному жакеті.


Герцог і герцогиня Единбурзькі / Фото з інстаграму Кріса Джелфа

Історія кохання герцога та герцогині Единбурзьких

  • Молодший брат короля Чарльза та Софі познайомилися на тенісному турнірі на початку 90-х. Подейкують, що спершу між ними були службові відносини, які згодом переросли у роман.
  • 6 січня 1999 року палац повідомив про заручини принца Едварда та Софі Ріс-Джонс. Їхнє весілля відбулося не у Вестмінстерському абатстві, як диктують традиції, а в каплиці Святого Георгія. Тоді Едварду подарували титул графа Вессекського. У подружжя народилось двоє дітей – Луїза та Джеймс.
  • Після смерті принца Філіпа він отримав титул герцога Единбурзького, а його дружина – герцогині Единбурзької.

Автор: Марія Касій