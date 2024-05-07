Нам є ким пишатися: які українські зірки підкорювали Євробачення за останні 21 рік

Україна бере участь у Євробаченні з 2003 року – відтоді вона залишається країною, яка щоразу потрапляла до великого фіналу. Кожен виступ був не схожий на інший,

Вже цього року Україну на Євробаченні представлять alyona alyona й Jerry Heil. Сьогодні, 7 травня, ми дізнаємося, чи зможе дует артисток пройти до гранд-фіналу. Тим часом Show 24 пропонує пригадати, якими були всі виступи України на легендарному музичному конкурсі.

Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

2003 – Олександр Пономарьов

Дебют України на Євробаченні відбувся у 2003 році, коли Олександр Пономарьов виступив з ліричною піснею Hasta la Vista. Музичний конкурс того року відбувався у Латвії. Український артист посів 14 місце.

Олександр Пономарьов – Hasta la vista: дивитись відео онлайн

2004 – Руслана

Другий виступ України видався більш ніж вдалим. Руслана Лижичко підкорила Європу запальними "Дикими танцями" та неймовірною гуцульською енергетикою, здобувши перемогу у конкурсі.

Руслана – Wild Dances: дивитись відео онлайн

2005 – "Ґринджоли"

Перший рік, коли Євробачення відбувалося в Україні. Тоді представниками став гурт "Ґринджоли" з піснею, що стала символом Помаранчевої революції – "Разом нас багато". Колектив посів 19 місце.

"Ґринджоли" – "Разом нас багато": дивіться відео онлайн

2006 – Тіна Кароль

Тіна Кароль представила Україну на конкурсі, що того року відбувався в Афінах. З романтичною композицією Show Me Your Love співачка посіла 7 місце. Цікаво, що на Євробаченні-2023 артистка знову заспівала цю пісню у новій обробці.

Тіна Кароль – Show Me Your Love: дивіться відео онлайн

2007 – Вєрка Сердючка

Андрій Данилко з треком Dancing Lasha Tumbai зачарував Європу та посів 2 місце на конкурсі. Хоч вибір Вєрки Сердючки спровокував кілька скандалів, його виступ досі згадують як один з найоригінальніших та найвеселіших за всю історію Євробачення.

Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: дивіться відео онлайн

2008 – Ані Лорак

На сцені сербського Белграда у цьому році від України виступила Ані Лорак, яка нині живе в Росії та заплющує очі на всі трагічні події. Однак у далекому 2008 трек Shady Lady посів 2 місце.

Ані Лорак – Shady Lady: дивіться відео онлайн

2009 – Світлана Лобода

Артистка, яка засудила повномасштабне вторгнення Росії, але продовжила дотримуватись неоднозначної позиції, була представницею України у 2009 році. З треком Be my Valentine! вона посіла 12 місце.

Світлана Лобода – Be my Valentine!: дивіться відео онлайн

2010 – Alyosha

Олена Тополя потрапила у скандал через звинувачення у плагіаті в пісні To be free, але все-таки стала представницею України. З драматичною композицією Sweet People їй вдалося посісти 10 місце.

Alyosha – Sweet People: дивитися онлайн

2011 – Міка Ньютон

В українців не було високих очікувань від співачки та її конкурсної пісні Angel. Однак Міка Ньютон змогла зачарувати глядачів та отримати 4 місце у фіналі.

Міка Ньютон – Angel: дивіться відео онлайн

2012 – Гайтана

У теплому Баку Україну представила Гайтана, яка запалила аудиторію барвистою атмосферою та чарівним образом. Співачка посіла 15 місце з піснею Be My Guest.

Гайтана – Be My Guest: дивіться відео онлайн

2013 – Злата Огнєвіч

Неймовірний вокал та казкова постановка – саме так запам'яталась Злата Огнєвіч на Євробаченні. Співачка підкорила публіку з піснею Gravity та отримала 3 місце.

Злата Огнєвіч – Gravity: дивіться відео онлайн

2014 – Марія Яремчук

Донька легендарного співака вдало представила Україну у Копенгагені на музичному конкурсі. Ритмічна пісня Tick-Tock та цікава постановка, яким займався Франциско Гомес, подарували Марії Яремчук 6 місце у фіналі.

Марія Яремчук – Tick-Tock: дивіться відео онлайн

2016 – Джамала

Після року перерви Україна повернулась на Євробачення з глибокими сенсами та кримськотатарською мовою. Пісня "1944" зачепила за живе кожного глядача, відтак Джамала здобула перемогу як одна з найкращих виконавиць у конкурсі.

Джамала – 1944: дивіться відео онлайн

2017 – O.Torvald

На Євробаченні, що відбувалося у Києві, виступив рок-гурт O.Torvald. Постановка була доволі ефектною, але сама пісня Time не дуже вразила глядачів. Так колектив посів 24 сходинку.

O.Torvald – Time: дивіться відео онлайн

2018 – MELOVIN

У Лісабон представляти Україну приїхав MELOVIN, який знову вирішив спробувати свої сили у музичному конкурсі. Його пісня Under The Ladder, образ вампіра та ефектне фаєр-шоу склали вдалий виступ, однак артист посів 17 місце через політичні спекуляції.

MELOVIN – Under The Ladder: дивіться відео онлайн

2021 – Go_A

Довга перерва через скандал з MARUV і пандемією дозволила гурту Go_A сумлінно підготуватися до конкурсу. "Весняночку" наспівували мало не всі учасники тогорічного Євробачення, а сам колектив посів 5 місце.

Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн

2022 – Kalush Orchestra

На конкурсі в Турині Україну представив гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Колектив здобув для країни третю і дуже важливу перемогу, що підтримала моральний дух усіх українців на початку повномасштабної війни. Ніколи не забудеться й щемкий вигук зі сцени Євробачення про Маріуполь та "Азовсталь".

Kalush Orchestra – Stefania: дивитись онлайн

2023 – TVORCHI

Колектив TVORCHI продемонстрував Європі, що в Україні розвивається сучасна та стильна музика. Піснею про сталеві серця гурт підкорив Європу та посів 6 місце.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн



Цьогоріч Україну на Євробаченні представлять alyona alyona і Jerry Heil. Вони підкорюватимуть сцену Мальме з піснею Teresa & Maria. 7 травня стане відомо, чи потраплять виконавиці у фінал.